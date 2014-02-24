Девочка-подросток погибла при обрушении конного клуба
19 января 2017, четверг, 16:00 – ИА СОЧИ-24
Девочка-подросток погибла при обрушении конного клуба
В городе Бердске (Новосибирская область) произошло обрушение крыши конного клуба. По предварительным данным, перекрытия манежа не выдержали веса скопившегося снега.В результате трагедии погибли по меньшей мере два человека (среди них – девочка-подросток), еще семеро получили ранения, в том числе четверо несовершеннолетних, передает Life.ru. По факту случившегося проводится доследственная проверка. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб города.
Американцы смоделировали последствия убийства избранного президента США Дональда Трампа во время инаугурации. На случай такой и других непредвиденных ситуаций в стране выберут так называемого "дежурного преемника"...»
Американцы смоделировали последствия убийства избранного президента США Дональда Трампа во время инаугурации. На случай такой и других непредвиденных ситуаций в стране выберут так называемого "дежурного преемника"...»