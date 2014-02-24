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Девочка сорвала шапочку с Папы Римского
22 марта 2017, среда, 17:16 – ИА СОЧИ-24
В Twitter появилось смешное видео инцидента, произошедшего в Риме. Девочка, которую крестный отец взял на встречу с Папой Римским, сорвала с понтифика шапочку. Это случилось, когда она целовала его в
щеку.
"Взял крестницу встретиться с папой римским. Она украла
его шапочку", – подписал свой ролик автор видео. Папа Римский с юмором
отреагировал на произошедшее. Он не стал ругать малышку, а просто рассмеялся.
Источник:
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