Девочка сорвала шапочку с Папы Римского

22 марта 2017, среда, 17:16 – ИА СОЧИ-24



Девочка сорвала шапочку с Папы Римского

В Италии девочка сорвала шапочку с Папы Римского, когда целовала его в щеку. Понтифик на шалость ребенка не рассердился.В Twitter появилось смешное видео инцидента, произошедшего в Риме. Девочка, которую крестный отец взял на встречу с Папой Римским, сорвала с понтифика шапочку. Это случилось, когда она целовала его вщеку."Взял крестницу встретиться с папой римским. Она укралаего шапочку", – подписал свой ролик автор видео. Папа Римский с юморомотреагировал на произошедшее. Он не стал ругать малышку, а просто рассмеялся.

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