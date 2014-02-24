Девочку унесло ветром при попытке попасть домой

В штате Огайо (США) четырехлетняя Мэддисон Гарнер едва не получила серьезную травму из-за сильного ветра. Девочку буквально сдуло вместе с дверью, когда она попыталась войти домой. Происшествие попало в поле камер наружного видеонаблюдения. На опубликованных в Сети кадрах видно, что девочка изо всех сил держится за дверь, чтобы не упасть. Ролик стал хитом интерната в считаные часы.Бриттани Гарнер, мать девочки, рассказала, что очень испугалась за ребенка, но, к счастью, все обошлось. "Всегда становится смешно, когда вспоминаю этот момент", – заявила она.
Официальный представитель МИД Мария Захарова во время брифинга получила от болгарского журналиста необычные подарки. Дипломату вручили корзину цветов и традиционные национальные костюмы для нее и ее дочки...»
Бывший председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич прокомментировал недавнее заявление Александра Лукашенко, поручившего госслужащим в рамках "борьбы с тунеядством" найти работу для своих жен и любовниц. По словам бывшего главы белорусского государства, власти страны несмотря на желание не смогут заставить работать всех граждан...»
Факт изнасилования 16-летней ульяновской студентки Дианы Шурыгиной в конце марта прошлого года 20-летним студентом Сергеем Семеновым был признан судом дважды. Чтобы доказать, что сексуальное надругательство действительно было, пришлось провести 20 экспертиз...»
Исполнение постановлений нижней палаты парламента по "правительственным часам" проконтролирует первый вице-спикер Иван Мельников. С таким предложением в ходе пленарного заседания выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Помогать Мельникову осуществлять контроль, вероятнее всего, будет помогать вновь создаваемое экспертно-аналитическое управление...»
Официальный представитель МИД Мария Захарова во время брифинга получила от болгарского журналиста необычные подарки. Дипломату вручили корзину цветов и традиционные национальные костюмы для нее и ее дочки...»
Бывший председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич прокомментировал недавнее заявление Александра Лукашенко, поручившего госслужащим в рамках "борьбы с тунеядством" найти работу для своих жен и любовниц. По словам бывшего главы белорусского государства, власти страны несмотря на желание не смогут заставить работать всех граждан...»
Факт изнасилования 16-летней ульяновской студентки Дианы Шурыгиной в конце марта прошлого года 20-летним студентом Сергеем Семеновым был признан судом дважды. Чтобы доказать, что сексуальное надругательство действительно было, пришлось провести 20 экспертиз...»
Исполнение постановлений нижней палаты парламента по "правительственным часам" проконтролирует первый вице-спикер Иван Мельников. С таким предложением в ходе пленарного заседания выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Помогать Мельникову осуществлять контроль, вероятнее всего, будет помогать вновь создаваемое экспертно-аналитическое управление...»