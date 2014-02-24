Девушка-колясочница приняла участие в конкурсе красоты
20 февраля 2017, понедельник, 12:14 – ИА СОЧИ-24
Девушка-колясочница приняла участие в конкурсе красоты
Девушка с ограниченными возможностями впервые приняла участие в конкурсе красоты Miss World. Инвалидное кресло не помешало эффектной блондинке чувствовать себя наравне с другими участницами шоу. Джастин Кларк приняла участие в региональном финале конкурса, который прошел в австралийском штате Аделаида. 26-летняя девушка не победила, однако она уверена, что сам факт ее участия – огромный шаг вперед в плане развития прав и возможностей для инвалидов, передает Daily Mail. "Коляска не определяет меня как личность и не ограничивает. Я все еще могу быть сильной, женственной и красивой. Я не хочу вспоминать то, что со мной произошло, но хочу стать образцом для подражания для всех молодых женщин, оказавшихся в таком же положении", – сказала Джастин. По словам красотки, она намерена и дальше бороться за права людей с ограниченными возможностями. В частности, Джастин будет помогать детской благотворительной организации Children's Charity, с которой сотрудничает конкурс. Директор Miss World Дебора Миллер также отметила, что участие в конкурсе человека с ограниченными возможностями наглядно показало, что "красота может проявлять себя во всех формах". По результатам голосования жюри финалистами шоу стали Айша Стокер и Софи Ладброк. Восхитительная блондинка Джастин оказалась в инвалидном кресле два года назад. При этом. девушка не раскрывает обстоятельства, из-за которых она потеряла возможность самостоятельно передвигаться.
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Систему требований к законопроектам, вносимым в Госдуму, рассмотрит Совет Думы 21 февраля. Документ, подготовленный рабочей группой депутатов, должен также разгрузить портфель предложений, оставшихся с прошлых созывов...»
Дипломатические источники назвали предварительную причину смерти постоянного представителя России в ООН Виталия Чуркина. Предположительно, политика забрали в больницу прямо из кабинета в здании дипмиссии...»
Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке к празднованию 75-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Годовщина события, ставшего переломным моментом Великой Отечественной войны, будет отмечаться в следующем году со всем размахом. Dni.Ru вспоминают, как сражение спутало все карты Адольфу Гитлеру...»