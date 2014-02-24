Девушка открыла дверь обидчикам Мирзаева

31 декабря 2016, суббота, 16:15 – ИА СОЧИ-24



Девушка открыла дверь обидчикам Мирзаева

Злоумышленники попали в квартиру Расула Мирзаева благодаря девушке. Услышав о незваных гостях, спортсмен вышел к ним.Неожиданный поворот получила история с расстрелом скандально известного спортсмена Расула Мирзаева. Как сообщает Life.ru,когда злоумышленники попали в квартиру бойца, дверь им открыла девушка по имени Амина.При этом сейчас рядом с раненым спортсменом в больнице находится другая девушка,его невеста 20-летняя Мария. С ней Мирзаев встречается уже около двухлет.Марияживет на две страны. В настоящее время она получает образование в Милане. В ночьнападения, по словам самой девушки, она находилась у родителей в Москве. "В ту ночь Расул уже собирался ложиться спать. На утро всесобирались готовиться к Новому году, планировали отмечать вместе ссемьей", – сообщила Мария. Она призналась, что не слышала о каких-либо угрозах в адрес спортсмена. Кроме того, Мария не рассказала, что за девушка находилась рядом с Мирзаевым в роковую ночь.Как писали Dni.ru, инцидент произошел в Москве на улицеВосточной. Преступники произвелинесколько выстрелов в лицо и избили Мирзаева битой. Боец был доставлен водну из столичных больниц, где его прооперировали. По факту нападенияна чемпиона мира проводится проверка.Скандальнуюизвестность Мирзаев приобрел 13 августа 2011 года, когда около ночногоклуба "Гараж" ударил 19-летнего студента Ивана Агафонова. Последний припадении ударился обасфальт, потерял сознание и был доставлен в больницу. Позже молодойчеловеквпал в кому и через несколько дней скончался. На Мирзаева завелиуголовное дело. В ноябре 2012 года Мирзаев был признан виновным впричинениисмерти по неосторожности. Его освободили в зале суда, так как он отбылнаказание в следственном изоляторе.

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