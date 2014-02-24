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Девушка открыла дверь обидчикам Мирзаева
31 декабря 2016, суббота, 16:15 – ИА СОЧИ-24
Неожиданный поворот получила история с расстрелом скандально известного спортсмена Расула Мирзаева. Как сообщает Life.ru,
когда злоумышленники попали в квартиру бойца, дверь им открыла девушка по имени Амина.При этом сейчас рядом с раненым спортсменом в больнице находится другая девушка,
его невеста 20-летняя Мария. С ней Мирзаев встречается уже около двух
лет.Мария
живет на две страны. В настоящее время она получает образование в Милане. В ночь
нападения, по словам самой девушки, она находилась у родителей в Москве. "В ту ночь Расул уже собирался ложиться спать. На утро все
собирались готовиться к Новому году, планировали отмечать вместе с
семьей", – сообщила Мария. Она призналась, что не слышала о каких-либо угрозах в адрес спортсмена. Кроме того, Мария не рассказала, что за девушка находилась рядом с Мирзаевым в роковую ночь.
Как писали Dni.ru, инцидент произошел в Москве на улице
Восточной. Преступники произвели
несколько выстрелов в лицо и избили Мирзаева битой. Боец был доставлен в
одну из столичных больниц, где его прооперировали. По факту нападения
на чемпиона мира проводится проверка.
Скандальную
известность Мирзаев приобрел 13 августа 2011 года, когда около ночного
клуба "Гараж" ударил 19-летнего студента Ивана Агафонова. Последний при
падении ударился об
асфальт, потерял сознание и был доставлен в больницу. Позже молодой
человек
впал в кому и через несколько дней скончался. На Мирзаева завели
уголовное дело. В ноябре 2012 года Мирзаев был признан виновным в
причинении
смерти по неосторожности. Его освободили в зале суда, так как он отбыл
наказание в следственном изоляторе.
Источник:
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