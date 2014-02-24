Девушку уволили за сексуальность после пяти минут работы

20 февраля 2017, понедельник, 17:15 – ИА СОЧИ-24



Девушку уволили за сексуальность после пяти минут работы

Внештатного сотрудника телекомпании UNIT TV Эмму Халс уволили в первый же рабочий день. По словам девушки, руководство отказалось от ее услуг из-за чрезмерной сексуальности.Менеджер телекомпании отправил девушку обратно домой спустя пять минут после начала выполнения первого редакционного задания, сообщает The Sun. Девушка отметила, что "была поражена и не знала, что ей делать дальше". По словам Эммы Халс, она получила от менеджера сообщение, что редакция "более не нуждается" в ее услугах. В телефонном разговоре мужчина сказал, что ее место на подиуме, а не в офисе. После этого он предложил девушке сходить куда-нибудь выпить. Журналистка отметила, что она пришла на работу в брюках и блузке, в ее внешнем виде "не было ничего неподобающего". Единственным отступлением от типичного офисного стиля был чересчур яркий цвет помады. Руководство UNIT TV подтвердило увольнение красивой сотрудницы, сообщает Daily Mail. Владелец телекомпании Адам Лаквелл заявил, что редакции пришлось отказаться от услуг Эммы Халс из-за "ощущения, что она плохо подходит" для канала. При этом он отметил, что ряд совершенных ею поступков "шел вразрез с редакционной политикой компании". Девушка, в свою очередь, рассказала, что прежде у нее не возникало проблем с работодателями из-за внешности. "Более того, работники креативной сферы должны быть вольны надевать то, что они хотят", – заявила Эмма Халс. Она пришла к выводу, что могла быть лишь временным развлечением для руководства UNIT TV.

СОЧИ 24