Диана Шурыгина угодила в новый скандал

27 марта 2017, понедельник, 20:59 – СОЧИ-24



Диана Шурыгина угодила в новый скандал

Молодой человек вступил в интимную связь со скандально известной несовершеннолетней Дианой Шурыгиной, изнасилованной на пьяной вечеринке в 2016 году ульяновским студентом Сергеем Семеновым. Затем он опубликовал в соцсети фото с подписью "Отдамся в руки симпатичной девушке", что разозлило Диану.Шурыгина решила отомстить парню. Она предложила своемузнакомому деньги за то, чтобы он избил ее обидчика."Привет! У тебя с деньгами напряг? У меня к тебеделовое предложение. Одного пацана нужно немножко побить", – приводитаудиозапись разговора девушки с молодым человеком Life.ru. Юноша от такого предложения отказался.Через некоторое время Диана перезвонилаи объяснила ему, почему решила отомстить своему парню. Ее ревность вызвалаподпись к фотографии в Instagram. За это девушка хочет написать на негозаявление в полицию."Я ему сказала, что со мной так себя вести нельзя, иначе будут проблемы.Он стал нормально общаться. А сегодня утром захожу в инсту, а у него там фото сподписью "Отдамся в руки симпатичной девушки", – говорится на аудиозаписи.Диана Шурыгина решила написать заявление на своего бойфренда в полицию."Когдамы с ним только начинали общаться, он спрашивал: "Диан, а меня непосадят?" Я ему говорю: "Да нет, что ты, глупый, что ли?" Апотом мы с ним переспали все-таки, и я решила, раз он так себя ведет, этимвоспользоваться. Ну, ты понял... Но мне этого мало", – заявляет девушка.Согласно экспертизе голоса на аудиозаписи, специалисты сделали вывод, что ондействительно принадлежит Диане Шурыгиной.Для идентификации быливзяты два файла. На одной – разговор Дианы с молодым человеком, а на другом – еебеседа с корреспондентом."Исследование показало,что мера сходства этих двух дикторов на двух аудиозаписях составляет 74,8%, чтооднозначно позволяет утверждать, что с молодым человеком и с корреспондентомразговаривает один и тот же человек", – заключил специалист НП"Европейское бюро судебных экспертов" Иван Урусов.

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