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Диана Шурыгина угодила в новый скандал

27 марта 2017, понедельник, 20:59 – СОЧИ-24

Диана Шурыгина угодила в новый скандал
Диана Шурыгина угодила в новый скандал
Молодой человек вступил в интимную связь со скандально известной несовершеннолетней Дианой Шурыгиной, изнасилованной на пьяной вечеринке в 2016 году ульяновским студентом Сергеем Семеновым. Затем он опубликовал в соцсети фото с подписью "Отдамся в руки симпатичной девушке", что разозлило Диану.
Шурыгина решила отомстить парню. Она предложила своему
знакомому деньги за то, чтобы он избил ее обидчика.
"Привет! У тебя с деньгами напряг? У меня к тебе
деловое предложение. Одного пацана нужно немножко побить", – приводит
аудиозапись разговора девушки с молодым человеком Life.ru. Юноша от такого предложения отказался.
Через некоторое время Диана перезвонила
и объяснила ему, почему решила отомстить своему парню. Ее ревность вызвала
подпись к фотографии в Instagram. За это девушка хочет написать на него
заявление в полицию.

"Я ему сказала, что со мной так себя вести нельзя, иначе будут проблемы.
Он стал нормально общаться. А сегодня утром захожу в инсту, а у него там фото с
подписью "Отдамся в руки симпатичной девушки", – говорится на аудиозаписи.
Диана Шурыгина решила написать заявление на своего бойфренда в полицию.
"Когда
мы с ним только начинали общаться, он спрашивал: "Диан, а меня не
посадят?" Я ему говорю: "Да нет, что ты, глупый, что ли?" А
потом мы с ним переспали все-таки, и я решила, раз он так себя ведет, этим
воспользоваться. Ну, ты понял... Но мне этого мало", – заявляет девушка.
Согласно экспертизе голоса на аудиозаписи, специалисты сделали вывод, что он
действительно принадлежит Диане Шурыгиной.
Для идентификации были
взяты два файла. На одной – разговор Дианы с молодым человеком, а на другом – ее
беседа с корреспондентом.
"Исследование показало,
что мера сходства этих двух дикторов на двух аудиозаписях составляет 74,8%, что
однозначно позволяет утверждать, что с молодым человеком и с корреспондентом
разговаривает один и тот же человек", – заключил специалист НП
"Европейское бюро судебных экспертов" Иван Урусов.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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вчера, 21:29
В Подмосковье 14-летняя девочка погибла под колесами поезда

Поезд Москва – Пермь сбил 14-летнюю девочку..»

вчера, 20:59
Диана Шурыгина угодила в новый скандал

Молодой человек вступил в интимную связь со скандально известной несовершеннолетней Дианой Шурыгиной, изнасилованной на пьяной вечеринке в 2016 году ульяновским студентом Сергеем Семеновым. Затем он опубликовал в соцсети фото с подписью "Отдамся в руки симпатичной девушке", что разозлило Диану...»

вчера, 20:45
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Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова подняла на смех президента Украины Петра Порошенко. Поводом стало его сегодняшнее выступление по случаю третьей годовщины создания Национальной гвардии...»

вчера, 20:44
В "Матросской тишине" найден мертвым заключенный

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