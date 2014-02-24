Дикая кобра напилась из бутылки

Жители поселка Кайга на юге Индии напоили королевскую кобру водой из бутылки. Ядовитая змея приползла за помощью к людям, погибая от жажды. Регион сильно пострадал от засухи, и кобра длиной более 3,5 метра приползла к людям в последней надежде найти питье. На всякий случай ядовитое пресмыкающееся держали за хвост и приготовили змееловов, передает Daily Mail. Однако кобра вела себя хорошо – спокойно напилась воды, даже не попытавшись на кого-либо напасть. Позже ее отправили в местный центр защиты диких животных.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявление украинского президента Петра Порошенко, которое тот сделал через два часа после убийства Дениса Вороненкова. Глава МИДа сказал, что такие обвинения должны содержать факты...»
Австралийские ученые из Университета Аделаиды выдвинули неожиданную теорию возникновения секса. Согласно ей, половое размножение является способом борьбы с болезнями, который помогает получить полезные генетические мутации...»
Центр мониторинга благоустройства городской среды ОНФ вовлекает россиян в процесс благоустройства дворовых и общегородских территорий. Для этой цели "фронтовики" выпустили специальные методические пособия...»