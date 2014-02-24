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Дикий скачок тарифов ЖКХ ударил по регионам

2 марта 2017, четверг, 09:01 – ИА СОЧИ-24

Дикий скачок тарифов ЖКХ ударил по регионам
Дикий скачок тарифов ЖКХ ударил по регионам
Во многих городах России тарифы на ЖКХ неожиданно выросли в несколько раз. Новые нормативы оплаты коммунальных услуг, предполагавшие снижение цен, произвели обратный эффект.
Согласно новому порядку начисления платы за общедомовые нужды (ОДН), максимальный размер счета должен быть ограничен нормативами, которые устанавливает местная администрация, сообщает газета "Известия". Так планировалось пресечь попытки управляющих компаний прикрыть недостачу от неплательщиков, завышая цены на услуги ЖКХ.Однако теперь граждане обязаны оплачивать электроэнергию, исходя из расчета площади общего имущества, в которую вошли чердаки и подвалы. Более того, размер платы зависит не от фактического потребления по показаниям счетчика, а от нормативов, которые умножаются на площадь.По словам исполнительного директора НП ЖКХ "Контроль" Светланы Разворотневой, в регионах возникла правовая коллизия. "По одной норме надо оплачивать ОДН по счетчику, по другой — по нормативам, которые за счет включения дополнительных площадей, раньше не учитывавшихся, могут быть выше предыдущих. В такой ситуации ресурсоснабжающие организации, естественно, отдают предпочтение оплате по нормативам", – пояснила она.Еще больше пострадали те, кто потратился на установку теперь уже никому не нужного счетчика. Депутат Тверской городской думы Елена Юлегина отметила, что жители региона систематически жалуются на неожиданное повышение цен: "Для людей из сельской местности, где доходы низкие, увеличение даже на несколько рублей оказалось достаточно чувствительным". В Димитровграде Ульяновской области счета за электроэнергию по общедомовым нуждам составили 86,12 рубля с квадратного метра жилплощади, в то время как стандартный размер платы составлял 5,9 рубля. В Ивановской области тот же показатель вырос с 17 рублей до 214,76 рубля. И все же инициатива введения нормативов преследует благие цели, уверена юрист Ксения Риф. Возникшую ситуацию она назвала своеобразным багом, который вскоре будет устранен. Напомним, что в рамках новых правил расчета ОДН все регионы обязаны были разработать конкретные нормативы для различных домов, исходя из наличия лифтов, количества осветительных приборов и так далее, однако многие администрации пользуются старой методикой. Кроме того, строку ОДН следовало перенести из коммунальных услуг в жилищные, но и этот указ в большинстве регионов не был выполнен.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 08:59
Внезапный отзыв посла Молдавии объяснили интригами

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сегодня, 08:15
На что живет Михаил Горбачев

Сегодня, 2 марта Михаилу Горбачеву исполнилось 86 лет. В последнее время экс-президент СССР неважно себя чувствует и редко появляется на публике. Dni.Ru выяснили, на что живет пенсионер Горбачев, удается ли ему сейчас зарабатывать деньги и почему он решил продать свой дом в Германии...»

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