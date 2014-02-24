Директор ЦРУ сделал прощальный звонок в ФСБ

Глава Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Джон Бреннан в интервью влиятельному американскому изданию The Wall Street Journal заявил, что в преддверии ухода со своего поста обзвонил руководителей спецслужб из других стран. Пообщался он и со своим российским коллегой. По словам Бреннана, в своем разговоре с руководителем Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александром Бортниковым он выразил надежду, что спецслужбы России и США будут сотрудничать, несмотря на все проблемы во взаимоотношениях двух стран. Как отметил уходящий глава ЦРУ, в особенности необходимость кооперации Москвы и Вашингтона присутствует в деле борьбы с международным терроризмом. "Я заверил его, что мы незамедлительно предоставим любую информацию об угрозах российскому народу и России. Он согласился и сказал, что они сделают то же самое", – сказал Бреннан.Стоит отметить, что ранее спецслужбы США опубликовали специальный доклад о предполагаемом вмешательстве российских хакеров в американские выборы. Речь в документе идет о двух атаках, якобы имевших место в 2015 и 2016 году, за которыми, как утверждают авторы доклада, стояли российские военные и гражданские спецслужбы. Тем не менее, никаких конкретных доказательств "руки Москвы" авторами документа предоставлено не было. А позже официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби объяснил это тем, что эти данные секретны, и, соответственно, не могут быть предоставлены на всеобщее обозрение. Россия неоднократно отвергала обвинения в хакерских атаках и вмешательстве в американские выборы. По словам Кремля, все они необъективны и бездоказательны.
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Госдума и правительство России договорились о тесном сотрудничестве на начальном этапе создания законопроектов. Предварительно решено, что депутаты смогут вносить коррективы в важнейшие инициативы кабинета министров...»
Авторы программы The Late Show на телеканале CBS "прервали" передачу эфиром российского телеканала RT ("Russia Today") с известной композицией советского певца Эдуарда Хиля. Таким образом юмористическая передача недавний технический сбой на телеканале C-SPAN, эфир которого прервала трансляция RT, что впоследствии трактовалось некоторыми СМИ как очередная хакерская атака со стороны России...»