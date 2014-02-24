Директор ЦРУ сделал прощальный звонок в ФСБ

17 января 2017, вторник, 20:29 – ИА СОЧИ-24



Директор ЦРУ сделал прощальный звонок в ФСБ

Глава Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Джон Бреннан в интервью влиятельному американскому изданию The Wall Street Journal заявил, что в преддверии ухода со своего поста обзвонил руководителей спецслужб из других стран. Пообщался он и со своим российским коллегой.По словам Бреннана, в своем разговоре с руководителем Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александром Бортниковым он выразил надежду, что спецслужбы России и США будут сотрудничать, несмотря на все проблемы во взаимоотношениях двух стран. Как отметил уходящий глава ЦРУ, в особенности необходимость кооперации Москвы и Вашингтона присутствует в деле борьбы с международным терроризмом. "Я заверил его, что мы незамедлительно предоставим любую информацию об угрозах российскому народу и России. Он согласился и сказал, что они сделают то же самое", – сказал Бреннан.Стоит отметить, что ранее спецслужбы США опубликовали специальный доклад о предполагаемом вмешательстве российских хакеров в американские выборы. Речь в документе идет о двух атаках, якобы имевших место в 2015 и 2016 году, за которыми, как утверждают авторы доклада, стояли российские военные и гражданские спецслужбы. Тем не менее, никаких конкретных доказательств "руки Москвы" авторами документа предоставлено не было. А позже официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби объяснил это тем, что эти данные секретны, и, соответственно, не могут быть предоставлены на всеобщее обозрение.Россия неоднократно отвергала обвинения в хакерских атаках и вмешательстве в американские выборы. По словам Кремля, все они необъективны и бездоказательны.

СОЧИ 24