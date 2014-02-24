Директор "Тодеса" открыл стрельбу в Москве

Полиция начала проверку по факту стрельбы из автомата Калашникова, которую открыл технический директор студии балета "Тодес" Антон Кись в центре Москвы. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у мужчины оружие и патроны. Инцидент произошел вечером 1 января в студии балета "Тодес" на проспекте Мира. Технический директор школы Аллы Духовой Антон Кись залез на крышу здания с автоматом Калашникова и открыл огонь в воздух. Услышав стрельбу, жильцы соседнего дома вызвали полицию. Сотрудникам правоохранительных органов нарушитель порядка заявил, что открыл огонь в унисон новогоднему салюту. Как выяснилось позже, на развлечение Кись потратил семь магазинов с патронами – всего он выпустил 190 пуль калибра 7,62, сообщает Life.ru. АК-47 и 40 патронов изъяты, проводится проверка. Представитель пиар-службы "Тодеса" Елена Шестакова подтвердила, что 1 января техдиректор открыл огонь. "Он сказал только про салют, все балуются. Получается, в Москве запрещено пускать салюты, раз полиция приехала?" – отметила Шестакова.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новые санкции, которые Вашингтон готовится ввести против Москвы. Он высказал сожаление по поводу действий некоторых американских политиков и выразил надежду, что рано или поздно на западе возобладает здравый смысл...»
Известие о смерти королевы Великобритании Елизаветы II опубликовали российские хакеры, уверяют западные издания. Как утверждает газета Daily Express, за распространение новости ответственны "прокремлевские сайты"...»
В Северной столице задержан молодой человек, который подозревается в том, что толкнул друга под поезд на станции метро "Площадь Александра Невского", сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу..»
Спикер Госдумы Вячеслав Володин открыл сегодня весеннюю сессию нижней палаты российского парламента. В своем выступлении перед депутатами он рассказал о приоритетах в работе законодательного собрания на ближайшие месяцы, а также тех нюансах, на которые депутатам следует обратить как можно более пристальное внимание...»
Медики предупреждают: за зимние праздники человек может набрать до десяти избыточных килограммов. Чтобы избежать нежелательной прибавки в весе, психиатры предложили россиянам отказаться от длительных новогодних праздников...»