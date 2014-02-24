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Для новых обвинений России не нашли доказательств

19 февраля 2017, воскресенье, 11:45 – ИА СОЧИ-24

Для новых обвинений России не нашли доказательств
Для новых обвинений России не нашли доказательств
В британской газете The Telegraph появились очередные обвинения в адрес России – на сей раз в том, что российские спецслужбы якобы готовили государственный переворот в Черногории и даже были готовы устранить бывшего премьер-министра страны Мило Джукановича. Журналистов не остановило, что доказательств своим словам они не нашли. Более того, об отсутствии каких-либо аргументов в пользу подобной версии рассказывала ранее черногорская прокуратура.
На фоне сообщений о попытках нормализации отношений между Россией и США в европейской прессе стали появляться все новые обвинения в адрес Москвы. Впрочем, как всегда, без доказательств. Журналисты газеты The Telegraph со ссылкой на источник в правительстве Великобритании, который пожелал остаться анонимным, утверждают, что к попытке покушения на бывшего премьер-министра Черногории Мило Джукановича и плану переворота в стране якобы причастны российские спецслужбы.Якобы целью этого действа был саботаж плана страны по присоединению к НАТО. При этом сорвать покушение и попытку переворота, как утверждает газета, удалось всего за несколько часов до начала. У журналистов получилась захватывающая шпионская история, однако никаких доказательств они не приводят. Единственный их аргумент о причастности Москвы звучит как "Невозможно представить, чтобы не было какого-нибудь процесса одобрения", передает РИА Новости.При этом подобные обвинения уже выдвигались в адрес России. Тогда в Кремле категорически отвергли какую-либо причастность к попытке покушения на Джукановича. Более того, российским властям не поступало никаких запросов от черногорской стороны по этому вопросу. Это легко объяснимо, поскольку Подгорица провела самостоятельное расследование и, как отметил прокурор Миливое Катнич, никаких доказательств причастности властей России к попытке переворота найдено не было.Напомним, 16 октября 2016 года в Черногории по подозрению в подготовке теракта и путча были задержаны 20 граждан Сербии. В дальнейшем шестеро из них были отпущены. Злоумышленники, по данным черногорских правоохранителей, при оглашении итогов выборов хотели захватить Скупщину и "провозгласить победу одной из политических партий", а также "нейтрализовать премьер-министра Черногории". В розыск также были объявлены два гражданина России. Именно на этом строят свою обвинительную риторику западные СМИ, подталкивая своих читателей к более чем спорной мысли, что каждый россиянин связан со спецслужбами.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Утром 19 февраля экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение о том, что на Инициативной улице на западе Москвы происходит массовая драка..»

сегодня, 16:58
Евросоюз теряет членов

Франсуа Олланд созывает в Версаль лидеров Германии, Испании и Италии. По замыслу президента Франции, эта встреча должна показать всему миру сплоченность Евросоюза перед лицом кризиса. Однако идея изначально провальная: о какой сплоченности может идти речь, если в числе приглашенных нет премьера Великобритании – когда-то одного из столпов "единой Европы"...»

сегодня, 16:45
Забота России о населении Донбасса испугала США

Посольство США в Киеве выразило обеспокоенность решением президента России Владимира Путина признать выданные в Донецкой и Луганской народных республиках документы и считать паспорта граждан ДНР и ЛНР действительными вплоть до выполнения Минских соглашений. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров объяснял, что Москва пошла на такой шаг по гуманитарным соображениям...»

сегодня, 16:14
Москвич выжил после падения с пятого этажа

В одну из больниц в Москве был доставлен мужчина с открытым переломом ноги..»

сегодня, 16:13
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В подмосковных Мытищах загорелся рынок..»

сегодня, 15:59
Украинцы вышли из себя из-за "хохлов" в учебнике

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сегодня, 15:29
В Арктике испытывают новую военную технику

Заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков рассказал, что в Арктике начались испытания новых образцов военной техники.Специалисты пройдут по маршруту от поселка Тикси до остров Котельный и обратно по ледовому покрытию моря Лаптевых на современных образцах снегоболотоходной техники , передает РИА Новости..»
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