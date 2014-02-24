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Для женщин вычислили идеальный танец

16 февраля 2017, четверг, 22:16 – ИА СОЧИ-24

Для женщин вычислили идеальный танец
Для женщин вычислили идеальный танец
Ученые из Великобритании представили 3D-модель женского танца, который, по их мнению, гарантированно поможет привлечь внимание мужчин. В исследовании приняли участие 39 девушек.
Движения представительниц прекрасного
пола фиксировались с помощью специальной аппаратуры. Трехмерные модели
участниц были продемонстрированы группе гетеросексуальных мужчин, которые
должны были оценить танец каждой испытуемой.
Исходя из полученных
результатов эксперимента, ученые сконструировали трехмерную модель идеального
женского танца. Оказалось, что наивысшие баллы получили девушки, которые
задействовали в танце преимущественно нижнюю часть корпуса. А вот активность
рук явно отталкивала мужчин, передает РИА Новости.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Для женщин вычислили идеальный танец

Ученые из Великобритании представили 3D-модель женского танца, который, по их мнению, гарантированно поможет привлечь внимание мужчин. В исследовании приняли участие 39 девушек...»

вчера, 22:15
На севере Москвы разбился мужчина

Под окнами жилого многоэтажного дома по адресу Хорошевское шоссе, дом 12 корпус 1 на севере столицы было обнаружено тело мужчины с травмами, характерными для падения с высоты, передает агентство городских новостей "Москва"..»

вчера, 21:59
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Безработная жительница столицы заявила в полицию о том, что бывший любовник вместе с подельниками украли у нее имущество общей стоимостью 15 миллионов рублей...»

вчера, 21:30
Как выглядит типичный преступник

Столичная прокуратура составила портрет среднестатистического преступника в Москве. Оказывается, что чаще всего преступления совершают люди в возрасте 30-49 лет...»

вчера, 21:00
Террористы "ИГ" устроили взрыв в мавзолее

На территории мавзолея Лала Шахбаза Каландара в городе Сехван-Шариф на юге Пакистана террорист-смертник устроил взрыв, передает "Газета.ru"..»

вчера, 21:00
Коварный Киев готовит убийство журналистов в Донбассе

Украинские военные хотят вовлечь в конфликт с ополченцами в Донбассе иностранных журналистов. На линии разграничения готовится масштабная провокация...»

вчера, 20:58
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вчера, 20:45
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