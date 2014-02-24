Для женщин вычислили идеальный танец

Ученые из Великобритании представили 3D-модель женского танца, который, по их мнению, гарантированно поможет привлечь внимание мужчин. В исследовании приняли участие 39 девушек. Движения представительниц прекрасного пола фиксировались с помощью специальной аппаратуры. Трехмерные модели участниц были продемонстрированы группе гетеросексуальных мужчин, которые должны были оценить танец каждой испытуемой. Исходя из полученных результатов эксперимента, ученые сконструировали трехмерную модель идеального женского танца. Оказалось, что наивысшие баллы получили девушки, которые задействовали в танце преимущественно нижнюю часть корпуса. А вот активность рук явно отталкивала мужчин, передает РИА Новости.
Под окнами жилого многоэтажного дома по адресу Хорошевское шоссе, дом 12 корпус 1 на севере столицы было обнаружено тело мужчины с травмами, характерными для падения с высоты, передает агентство городских новостей "Москва"..»
Неизвестные похитили 42-летнюю женщину на юге столицы вечером, 16 февраля, когда та вышла на улицу со своей матерью. По одной из версий, преступление может быть связано с предпринимательской деятельностью жертвы...»
Под окнами жилого многоэтажного дома по адресу Хорошевское шоссе, дом 12 корпус 1 на севере столицы было обнаружено тело мужчины с травмами, характерными для падения с высоты, передает агентство городских новостей "Москва"..»
Неизвестные похитили 42-летнюю женщину на юге столицы вечером, 16 февраля, когда та вышла на улицу со своей матерью. По одной из версий, преступление может быть связано с предпринимательской деятельностью жертвы...»