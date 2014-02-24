Dni.Ru вошли в топ самых любвеобильных изданий

Российская компания "Медиалогия", специализирующаяся на анализе и мониторинге СМИ, включила Dni.Ru в список самых любвеобильных средств массовой информации. Рейтинг составлялся по упоминанию темы "любовь" за год. Dni.Ru вошли в десятку самых любвеобильных СМИ. Возглавила этот список газета "Комсомольская правда". Второе место заняла "Российская газета", а закрывает первую тройку Life.ru. На четвертом месте оказались РИА Новости, сообщает "Медиалогия" в своем Twitter-аккаунте. Пятая строчка рейтинга досталась журналу Cosmopolitan. Dni.Ru, расположившиеся на шестом месте рейтинга, оставили в "любвеобильности" позади такие издания как "Московский комсомолец", Star Hit, "Сноб" и "Спорт Экспресс". Dni.Ru часто пишут об отношениях мужчин и женщин. Это касается как знаменитых, звездных пар, так и исследований ученых на данную тематику. В День всех влюбленных или День Святого Валентина 14 февраля Dni.Ru для всех неравнодушных к кино собрали самую интересную подборку фильмов на тему отношений. В нее вошли как современные ленты, так и классика жанра.
Депутаты нижней палаты парламента работают над повышением качества законопроектной работы. В том числе акцент делается на том, чтобы изменения, вносимые в разного рода кодексы, носили точечный характер. Об этом заявил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, Таким образом парламентарий прокомментировал слова премьер-министра Дмитрия Медведева о том, что порядок изменения законов должен быть более консервативным, чем сейчас...»
Президент США рассчитывает на то, что Россия вернет Крым Украине. Это заявление пресс-секретаря Дональда Трампа уже прокомментировали в высших эшелонах российской власти, а эксперты призвали не делать поспешных выводов...»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал к 8 марта утвердить Национальную стратегию в интересах женщин. С этой просьбой к главе кабмина обратилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко...»
Депутаты нижней палаты парламента работают над повышением качества законопроектной работы. В том числе акцент делается на том, чтобы изменения, вносимые в разного рода кодексы, носили точечный характер. Об этом заявил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, Таким образом парламентарий прокомментировал слова премьер-министра Дмитрия Медведева о том, что порядок изменения законов должен быть более консервативным, чем сейчас...»
Президент США рассчитывает на то, что Россия вернет Крым Украине. Это заявление пресс-секретаря Дональда Трампа уже прокомментировали в высших эшелонах российской власти, а эксперты призвали не делать поспешных выводов...»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал к 8 марта утвердить Национальную стратегию в интересах женщин. С этой просьбой к главе кабмина обратилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко...»