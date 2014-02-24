Dni.Ru вошли в топ самых любвеобильных изданий

14 февраля 2017, вторник, 20:30 – ИА СОЧИ-24



Dni.Ru вошли в топ самых любвеобильных изданий

Российская компания "Медиалогия", специализирующаяся на анализе и мониторинге СМИ, включила Dni.Ru в список самых любвеобильных средств массовой информации. Рейтинг составлялся по упоминанию темы "любовь" за год.Dni.Ru вошли в десятку самых любвеобильных СМИ. Возглавилаэтот список газета "Комсомольская правда".Второе место заняла "Российская газета", а закрывает первуютройку Life.ru. Начетвертом месте оказались РИА Новости, сообщает "Медиалогия" в своем Twitter-аккаунте.Пятая строчка рейтинга досталась журналу Cosmopolitan.Dni.Ru, расположившиеся на шестом месте рейтинга,оставили в "любвеобильности" позади такие издания как "Московский комсомолец", Star Hit, "Сноб" и "Спорт Экспресс". Dni.Ruчасто пишут об отношениях мужчин и женщин. Это касается как знаменитых,звездных пар, так и исследований ученых на данную тематику.В День всех влюбленныхили День Святого Валентина 14 февраля Dni.Ru для всех неравнодушных к кинособрали самую интересную подборку фильмов на тему отношений. В нее вошли каксовременные ленты, так и классика жанра.

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