До возрождения мамонтов осталось несколько лет

17 февраля 2017, пятница, 13:28 – ИА СОЧИ-24



До возрождения мамонтов осталось несколько лет

Ученые обещают, что мамонты вновь появятся на Земле уже в ближайшие годы. Исследователи близки к созданию гибридного эмбриона слона и шерстистого мамонта.Клетка генетического родственника древних мамонтов появится уже через два-три года, сообщает Independent. В дальнейшем ученые смогут вырастить из нее живое существо, сделав таким образом первый шаг к воссозданию вымерших видов животных."Наша цель – создать гибридный эмбрион слона и мамонта. На самом деле, скорее всего это будет слон с некоторыми чертами мамонта", – заявил руководящий исследованием профессор Джордж Черч. С начала экспериментов в 2015 году специалисты смогли увеличить долю генома мамонта в эмбрионе с 15% до 45%.Ученые рассчитывают, что они смогут родить мамонта относительно естественным способом. Изначально генетики планировали имплантировать эмбрион организма в матку слона, однако позднее эту процедуру признали жестокой, так как животное либо погибнет во время операции, либо будет сильно страдать. Отметим, ранее под руководством профессора Джорджа Черча специалисты разработали новый способ редактирования генов и признали его ошеломляющие возможности. Не меньше исследователей обрадовал тот факт, что в Сибири сохранились обледеневшие тела животных с пригодными для клонирования образцами ДНК.Напомним, что мамонты вымерли более 4500 лет назад. Ученые до сих пор высказывают разные гипотезы о причинах вымирания мамонтов – от сокращения популяции из-за появления множества охотников до падения кометы.

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