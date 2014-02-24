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До возрождения мамонтов осталось несколько лет

17 февраля 2017, пятница, 13:28 – ИА СОЧИ-24

До возрождения мамонтов осталось несколько лет
До возрождения мамонтов осталось несколько лет
Ученые обещают, что мамонты вновь появятся на Земле уже в ближайшие годы. Исследователи близки к созданию гибридного эмбриона слона и шерстистого мамонта.
Клетка генетического родственника древних мамонтов появится уже через два-три года, сообщает Independent. В дальнейшем ученые смогут вырастить из нее живое существо, сделав таким образом первый шаг к воссозданию вымерших видов животных."Наша цель – создать гибридный эмбрион слона и мамонта. На самом деле, скорее всего это будет слон с некоторыми чертами мамонта", – заявил руководящий исследованием профессор Джордж Черч. С начала экспериментов в 2015 году специалисты смогли увеличить долю генома мамонта в эмбрионе с 15% до 45%.Ученые рассчитывают, что они смогут родить мамонта относительно естественным способом. Изначально генетики планировали имплантировать эмбрион организма в матку слона, однако позднее эту процедуру признали жестокой, так как животное либо погибнет во время операции, либо будет сильно страдать. Отметим, ранее под руководством профессора Джорджа Черча специалисты разработали новый способ редактирования генов и признали его ошеломляющие возможности. Не меньше исследователей обрадовал тот факт, что в Сибири сохранились обледеневшие тела животных с пригодными для клонирования образцами ДНК.Напомним, что мамонты вымерли более 4500 лет назад. Ученые до сих пор высказывают разные гипотезы о причинах вымирания мамонтов – от сокращения популяции из-за появления множества охотников до падения кометы.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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вчера, 21:44
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Президент Украины Петр Порошенко выступил с речью в ходе дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности. Политик, постепенно превращающий Донбасс в руины, вновь набросился с беспочвенными обвинениями на российского лидера Владимира Путина...»

вчера, 21:13
Киев поймали на "крымских галлюцинациях"

Вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий Полонский объяснил заявления Киева об украинском вещании на полуострове звуковыми галлюцинациями. При этом он посоветовал главе министерства информационной политики Украины Юрию Стецю молиться...»

вчера, 20:59
В Москве произошла массовая драка

В правоохранительные органы столицы поступило сообщение о массовой драке в Москве..»

вчера, 20:30
Депутаты снова задержались для обсуждения важных законов

Госдума России заседала в пятницу, 17 февраля дольше обычного: депутаты обсуждали важные законопроекты. Правда, некоторые народные избранники вновь затеяли полемику о слишком долгих пленарных заседаниях палаты...»

вчера, 20:29
"Голые" фото беглянки Максаковой шокировали россиян

Пользователи социальных сетей опубликовали откровенные снимки молодой Марии Максаковой. На одной из фотографий будущий депутат Госдумы танцует практически голышом...»

вчера, 20:00
Черепаха обогнала зайца в состязании на скорость

В прямом эфире в социальной сети Facebook показали гонку, участниками которой стали черепаха и заяц. За соревнованиями следили порядка трех миллионов человек...»

вчера, 19:16
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