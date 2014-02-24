Дочь Гречко удивлена госпитализацией отца

Советский космонавт Георгий Гречко был госпитализирован с подозрением на инсульт. Однако для дочери ухудшение здоровья 85-летнего мужчины стало полной неожиданностью. Как выяснилось, Гречко почувствовал себя плохо ночью 6 апреля. Мужчина жаловался на одышку и боли в груди. Прибывшие на вызов медики решили госпитализировать его в больницу №81 имени Вересаева, сообщает "Московский комсомолец". В больнице медики заподозрили у космонавта инсульт, в связи с чем назначили ему томограмму головного мозга. К счастью, подозрения врачей не подтвердились. Оказалось, что причиной плохого самочувствия Гречко стало пониженное давление. 7 апреля пожилой мужчина был выписан. Как рассказала сиделка космонавта, на данный момент его состояние стабилизировалось. Однако инцидент очень перепугал дочь Гречко. Женщина живет отдельно от отца и даже не подозревала о том, что его забрали в больницу. 7 апреля она как раз собиралась приехать к отцу в гости. Георгий Гречко – советский космонавт, дважды Герой Советского Союза. Он летал в космос трижды – в 1975, 1978 и 1985 годах. Интересно, что последний полет Гречко совершил уже в преклонном возрасте – 54 года, что говорит о его весьма крепком здоровье. Кроме того, Гречко увлекается гонками, прыжками с парашютом, а также стрельбой. А еще космонавт с детства коллекционирует марки.
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В 14:53 по местному времени (15:53 мск) в полицию поступило сообщение о том, что грузовик на огромной скорости протаранил толпу людей на улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего потребуется тщательная работа специалистов, однако уже сейчас стали известны некоторые подробности произошедшего...»
Многие люди сходят с ума от необычного аромата, который источают страницы старых книг. Однако чем именно пахнут печатные издания, мало кто сможет с ходу определить. Британские ученые решили раскрыть эту загадку с помощью специального исследования...»