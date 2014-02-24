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Дочь Клинтонов заступилась за "аутиста" Трампа

23 января 2017, понедельник, 11:15 – ИА СОЧИ-24

Дочь Клинтонов заступилась за "аутиста" Трампа
Дочь Клинтонов заступилась за "аутиста" Трампа
Дочь экс-президента США Билла Клинтона и бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон заступилась за десятилетнего сына действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Она раскритиковала подозрения мальчика в аутизме и прочие насмешки над ним.
Бывшая "первая дочь" США Челси Клинтон опубликовала в социальной сети Facebook пост в защиту сына главы государства. "Бэррон Трамп, как и все дети, заслуживает шанс просто быть ребенком", – написала она.При этом дочь четы Клинтон отметила и политическую составляющую этого вопроса. "Защита каждого ребенка также означает противостояние политике президента Соединенных Штатов, наносящей вред детям", – отметила Челси.Пользователи социальных сетей обвинили дочь Клинтонов в лицемерии, так как она раскритиковала Дональда Трампа, прикрываясь защитой его же сына. "Если ты согласна, что дети не должны быть мишенью, то не изменяй этому. В противном случае забирай свои 600 тысяч долларов в год (оклад Челси Клинтон за работу в телекомпании NBC. – Прим. ред.) и уйди", – написал один из них. Однако нашлись и такие, кто разделил мнение Челси. Некоторые вспомнили ее детство во время президентства Билла Клинтона."Порой СМИ были очень жестоки. Дети не выбирают, чем занимаются их родители. Надеюсь, ему позволят просто быть ребенком", – написал пользователь Twitter.Напомним, ранее блогер Джеймс Хантер опубликовал на YouTube видео, в котором предположил, что Бэррон Трамп болен аутизмом. Он отметил странное поведение сына президента на публике: манеру аплодировать, походку, нелюбовь к прикосновениям. Ролик стал популярен после того, как ссылку на него опубликовала в своем Twitter телеведушая
Рози О'Доннелл. Через некоторое время Меланья Трамп потребовала от автора удалить компрометирующее видео. Джеймс Хантер выполнил просьбу первой леди и отметил, что в детстве врачи диагностировали аутизм у него самого. Еще один скандал вокруг Бэррона Трампа разразился после твита сценаристки комедийного телешоу Saturday Night Live Кэти Рич. Она написала, что сын президента "станет первым в стране школьным стрелком на домашнем обучении". Девушка подверглась серьезной критике со стороны пользователей социальных сетей. Некоторые даже предложили бойкотировать телеканал NBC, на котором транслируется Saturday Night Live.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 14:13
Путину предложат создать "Голос" для бизнесменов

Первый вице-премьер Игорь Шувалов предложил генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту создать аналог программы "Голос" для молодых бизнесменов. По его мнению, передача поможет в продвижении предпринимательских ценностей. Он планирует обратиться с соответствующей инициативой к президенту России Владимиру Путину...»

сегодня, 14:00
Система ПРО в Москве засекла запуск 10 ракет

В Министерстве обороны рассказали об эффективности системы противоракетной обороны города Москвы..»

сегодня, 14:00
Россия гудит: безработный москвич побил беременную из-за парковки

Новость о москвиче. избившем беременную женщину из-за неправильной парковки автомобиля, вызвала широкий резонанс в обществе. Пользователи Сети возмущены хамским поведением мужчины и требуют наказать его по всей строгости закона...»

сегодня, 13:44
Мизулина бросила Миронова

Член Совета Федерации, бывший председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина решила покинуть ряды партии Сергея Миронова "Справедливая Россия". Об этом СМИ сообщили в пресс-службе парламентария...»

сегодня, 13:15
Француз отбирает у россиянки детей из-за наследства

Французский дедушка оставил все свое состояние в размере полумиллиона евро любимым внукам. Однако этими деньгами хочет единолично распоряжаться отец богатых наследников – племянник покойного...»

сегодня, 13:00
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Охранник "Газпрома" обратился в полицию с заявлением о прекращении расследования кражи "золотого" унитаза. Похитители выплатили ему 200 тысяч рублей...»

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