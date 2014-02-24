Дочь Обамы застукали в бикини

16 января 2017, понедельник, 09:29 – ИА СОЧИ-24



Дочь Обамы застукали в бикини

Срок правления президента США Барака Обамы подходит к концу, а потому журналисты осмелились и опубликовали долгожданные снимки его младшей дочери в полуголом виде. Папарацци застукали 15-летнюю Сашу в тот момент, когда она веселилась с подругами на пляже.Девушку в коротких шортах и простом черном бикини журналисты застукали на одном из пляжей Майами, передает Gossip Extra. Позагорать Саша пришла в обществе своих подруг. По-видимому, на фоне приближающейся инаугурации Дональда Трампа, дочь Обамы перестала скрываться от посторонних глаз и начала вести обычный для подростка образ жизни. "Выглядит, как самая обычная девушка, только окружена сотрудниками службы безопасности", – подчеркивает издание. При этом, и журналистам, и большинству пользователей пришелся по душе вид Саши в купальнике. Многие из них отметили природную красоту и стройность дочери президента. "По-видимому, Саша прислушивается к советам матери о здоровом питании", – отметили авторы заметки, вероятно намекая на программу здорового питания, которую активно курировала Мишель Обама, Впрочем, некоторых пользователей возмутило пристальное внимание журналистов к телу подростка. "Она еще маленькая девочка. Перестаньте распространять снимки ее тела в соцсетях", "Глупые люди, оставьте в покое частную жизнь этой юной леди", – заявили блогеры. Напомним, ранее в центре внимания журналистов оказалась старшая дочь Обамы Малия. 18-летняя девушка исполнила откровенный танец тверк на фестивале Lolapalooza в Чикаго.

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