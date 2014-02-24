Дочь помешала Трампу издать указ против геев

Неофициальный черновик указа об отмене антидискриминационного указа Барака Обамы несколько дней циркулировал в Вашингтоне. Однако до стола президента документ так и не дошел. Утверждается, что руку к его отмене приложила дочь главы государства Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер. Указ о запрете геев и лесбиянок на рабочем месте был принят Бараком Обамой еще в 2014 году. Во время предвыборной гонки Дональд Трамп обещал, что большую часть распоряжений своего предшественника он отменит. ЛГБТ-сообщество не на шутку забеспокоилось – вдруг в число готовящихся к отмене законов попал и тот самый указ.Страхи американских геев и лесбиянок подпитывали слухи о том, что соответствующий документ уже готов и его осталось только подписать. Спасение пришло откуда не ждали – дочь президента Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер, по совместительству являющийся советником главы государства, добились того, чтобы документ не попал на стол Дональду Трампу, передает РИА Новости.Представители Белого дома отметили, что речь шла о черновике указа, в котором содержатся "некоторые идеи". Не обязательно, что все они полностью совпадают с ходом мыслей 45-го президента США и вряд ли он был готов поставить свою подпись под этим документом.Тем не менее, религиозные консерваторы в США по-прежнему надеются, что Трамп отменит защищающий геев и лесбиянок указ. Само ЛГБТ-сообщество также все еще опасается, что глава Белого дома восстановит дискриминацию в их отношении.Дискуссия о том, что важнее – религиозные убеждения или сексуальная ориентация – продолжает идти. Юристы, общественные деятели и политики пытаются понять, может ли вера служить основанием для отказа в каких-либо услугах представителям нетрадиционной сексуальной ориентации. Чаще всего суды встают на сторону геев.
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечает сегодня свой 53-й день рождения. Главу нижней палаты российского парламента поздравили политики, коллеги-депутаты, а также члены российского политологического сообщества...»
О том, какой погоды от февраля стоит ждать москвичам рассказал директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил. что пока жители и гости города могут наслаждаться привычными и стандартными для зимы в столичном регионе температурами, однако со временем воздух будет охлаждаться сильнее...»
Молодая москвичка Наталья Меламед пропала 24 января после ссоры с родителями и с молодым человеком. 3 февраля в красногорском лесу было найдено тело девушки и дальнейшая проверка подтвердила самые худшие опасения близких пропавшей – это была именно она...»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на очередном съезде партии прокомментировал скандал, возникший в российско-белорусских отношениях на фоне недопонимания в экономических вопросах. Он пристыдил белорусского лидера за желание получать безвозмездную поддержку из запада, и с востока, однако подчеркнул, что Россия всегда будет поддерживать теплые отношения со своими соседями...»