Дочь Трампа в купальнике нырнула к акулам

Младшая дочь президента США Дональда Трампа опубликовала в соцсети Instagram серию фотографий, сделанных под водой. Тиффани устроила заплыв с акулами. Тиффани Трамп, публикующая в основном фотографии со светских мероприятий и из элитных ресторанов, удивила подписчиков. Выяснилось, что девушка занимается снорклингом (подводным плаванием с ластами и дыхательной трубкой. – Прим. ред.) в экстремальных условиях.На одном из кадров неподалеку от отважной Тиффани видна небольшая черная акула. Росс Механик, судя по всему, разделяет увлечения любимой. Дочь американского президента предпочитает активный отдых в Белизе, государстве на берегу Карибского моря. Кроме подводного плавания, она освоила перемещение по канатной дороге в джунглях. Ранее девушка поделилась снимками с зимних каникул в горах штата Юта. На одном из них Тиффани запечатлена вместе с матерью Марлой Маплс. В августе 2016 года 22-летняя дочь Дональда Трампа привлекла к себе внимание общественности, сфотографировавшись без макияжа. Разница поразила пользователей соцсети Instagram.
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Израильские ученые доказали, что весна – идеальное время не только для любовных утех, но и для зачатия ребенка. Российские эксперты подтвердили это открытие, но отметили, что график фертильности россиян отличается от графика жителей теплых стран...»
Бойцы Росгвардии задержали четырех злоумышленников из Удмуртии, обналичивших в банке около трех миллионов рублей с разных пластиковых карт. Ударившиеся в бега преступники высыпали пятитысячные купюры на проезжую часть...»
Американский телеведущий канала CNN Реза Аслан в рамках программы "Верующий" снял материал о представителях индуистской секты, практикующей каннибализм. Один из членов племени заставил журналиста попробовать кусочек человеческого мозга...»
Полиции пришлось вновь задержать Ильдара Дадина, буквально на днях освободившегося из тюрьмы. Активист решил провести одиночный пикет у здания ФСИН. Однако подготовился к акции Дадин плохо: он забыл дома паспорт и в итоге оказался в отделении, где устанавливают его личность...»