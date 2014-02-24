Доход человека научились угадывать по рукам

Как известно, на соотношение длины указательного и безымянного пальца влияет гормональный фон. Теперь ученые пошли дальше: они выявили связь между длиной пальцев и тем, каким может быть заработок их обладателя. Сотрудники НИУ "Высшая школа экономики" и американского Университета Джорджа Мейсона исследовали руки двух тысяч человек в возрасте от 25 до 60 лет. Они выяснили, у представителей сильного пола с короткими указательными и длинными безымянными пальцами больше шансов заполучить хороший оклад.Однако мужчины с такими параметрами рук зарабатывают больше других только при наличии достойного образования. А вот представительницы прекрасной половины человечества зарабатывают больше, если их указательные и безымянные пальцы приблизительно одинаковой длины, пишет журнал Economics and Human Biology. По мнению исследователей, длина пальцев обусловлена уровнем "мужского" гормона тестостерона на этапе развития плода. Чем выше уровень тестостерона у матери, тем длиннее будет у ребенка безымянный палец по сравнению с указательным, полагают сотрудники университета.Ранее сообщалось, что британские ученые нашли зависимость между продолжительностью жизни и уровнем тестостерона. Как писали Dni.Ru, у мужчин она является прямо пропорциональной, а у женщин – наоборот. Исследователи полагают, что это открытие поможет сделать расходы на здравоохранение более эффективными.
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Систему требований к законопроектам, вносимым в Госдуму, рассмотрит Совет Думы 21 февраля. Документ, подготовленный рабочей группой депутатов, должен также разгрузить портфель предложений, оставшихся с прошлых созывов...»
Дипломатические источники назвали предварительную причину смерти постоянного представителя России в ООН Виталия Чуркина. Предположительно, политика забрали в больницу прямо из кабинета в здании дипмиссии...»
Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке к празднованию 75-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Годовщина события, ставшего переломным моментом Великой Отечественной войны, будет отмечаться в следующем году со всем размахом. Dni.Ru вспоминают, как сражение спутало все карты Адольфу Гитлеру...»