Доказано превосходство любителей черного юмора



ОНФ нашел нарушения в закупках на 18 миллиардов рублей сегодня, 16:58 Руководство некоторых российских регионов игнорирует требования Федеральной антимонопольной службы. Как выяснили активисты Общероссийского народного фронта, власти предпочли не обращать внимания на предписания ФАС, в результате заключив контракты на сумму в 18 миллиардов рублей в Челябинской, Ростовской областях и республике Башкортостан...»

В Москве объявлен желтый уровень угрозы сегодня, 16:45 Из-за сильного ветра погода в Москве и области 20 января потенциально опасно, следует из данных на официальном сайте Гидрометцентра России..»

Миллиардер Тиньков потребовал от подчиненных меньше есть сегодня, 16:44 Председатель совета директоров и основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков разослал сотрудникам письмо с критикой в их адрес. Миллиардер потребовал от работников компании есть только один раз в течение рабочего дня и тратить меньше времени на кофе и перекуры, дабы "не красть время" акционеров...»

Песков: Ужас Чубайса? У нас в Москве все нормально сегодня, 16:43 "Не знаю, как в Давосе, – у нас в Москве все нормально, ужаса нет, работаем", – цитируют "Аргументы и Факты" пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова..»



Как Европа вмешивается в российское законодательство сегодня, 16:15 Комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс раскритиковал решение Конституционного суда России по делу ЮКОСа. Он считает, что вердикт имеет далеко идущие последствия для защиты прав человека...»

Спасатели рассказали о шести выживших в отеле под лавиной сегодня, 16:14 В Италии продолжается спасательная операция в заваленном снежной лавиной отеле Rigopiano..»

Пророк Судьбы предсказал крах Европы и США сегодня, 16:13 Пожары, извержения вулканов и революции ожидают ведущие страны мира в 2017 году. С таким прогнозом выступил британец Крэйг Хэмильтон-Паркер. Он называет себя медиумом, а известен тем, что точно предсказал избрание Дональда Трампа президентом США, брекзит и теракт в Ницце...»

В Госдуме предложили перекрыть газ Украине сегодня, 15:59 Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о необходимости перекрыть поставки газа на Украину и начать арест принадлежащего украинскому государству имущества на территории России. По его словам, только так можно заставить Киев платить за потребленное голубое топливо...»