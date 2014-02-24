Доктора Лизу хотят похоронить на Новодевичьем кладбище
29 декабря 2016, четверг, 18:46 – ИА СОЧИ-24
Доктора Лизу хотят похоронить на Новодевичьем кладбище
Главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку, погибшую в результате авиакатастрофы в Черном море, хотят похоронить на Новодевичьем кладбище. Этот вопрос находится на рассмотрении властей, передает сайт "Комсомольская правда"."Такое обращение было", – сообщил источник РИА Новости, знакомый с ситуацией. О дате похорон официально будет объявлено позднее.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала интервью по актуальной повестке дня изданию "Комсомольская правда". По ее мнению, в уходящем году русофобия в Европе и США потерпела окончательное поражение, а с новой американской администрацией можно ожидать плодотворного взаимодействия...»