Долгожданная модель Nokia 3310 разочаровала россиян
27 февраля 2017, понедельник, 09:15 – ИА СОЧИ-24
Долгожданная модель Nokia 3310 разочаровала россиян
В Барселоне открылась крупнейшая выставка мобильных технологий Mobile World Congress, в рамках которой была представлена обновленная версия легендарного кнопочного телефона Nokia 3310. При этом, российские пользователи не оценили идею производителей и отнеслись к возвращению на рынок мобильного устройства крайне скептично. Вероятно, финская компания HMD Global, которая выпускает телефоны под брендом Nokia рассчитывала сыграть на ностальгических чувствах потребителей, выпустив популярную некогда модель мобильного устройства с более усовершенствованными функциями. Так, новая версия сотового сохранила узнаваемость прежнего дизайна, но стала более тонкой и легкой. У телефона появился цветной дисплей диагональю 2,4 дюйма с разрешением 320х240 пикселей, и двухмегапиксельная камера, передает Lenta.ru. По сравнению со своим предшественником, телефон работает значительно дольше. Он может выдержать 22 часа разговоров на одном заряде и около месяца может находиться в режиме ожидания. Как особенно подчеркнули производители, на новом устройстве предустановлена игра "Змейка", а также фирменные рингтоны Nokia. При этом, цена кнопочного телефона достаточно высока и составляет 49 евро. После презентации разочарованные пользователи соцсетей обрушились на новинку с критикой. Так, многие блогеры не понимают, для чего за такие деньги покупать телефон, в котором, по сути, ничего существенно не изменилось. Напомним, презентация Nokia 3310 была одним из самых ожидаемых событий на рынке мобильных устройств. Предыдущая версия данного устройства была выпущена в 2000 году и стала одной из самых популярных моделей. Кнопочный телефон считался "неубиваемым", благодаря чему даже стал героем многочисленных интернет-мемов.
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Депутат Верховной рады Украины Андрей Денисенко потребовал отсадить от него в зале заседаний Надежду Савченко. По словам парламентария, это необходимо для создания между ними "охранно-санитарной зоны"...»
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Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики готовы национализировать работающие на территории Донбасса украинские предприятия и прекратить поставки угля на Украину, если Киев не снимет торговую блокаду региона. С соответствующим заявлением выступили главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий...»