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Дональд Трамп сделал свою жену несчастной

15 февраля 2017, среда, 19:13 – ИА СОЧИ-24

Дональд Трамп сделал свою жену несчастной
Дональд Трамп сделал свою жену несчастной
Близкий друг жены президента США Дональда Трампа Меланьи стилист Филипп Блох рассказал о ее жизни в качестве первой леди. По его словам, супруга американского лидера чувствует себя совершенно несчастной в новом статусе.
Как отметил Блох, первая леди Соединенных Штатов – это совсем не то, чего хотела для себя Меланья Трамп. "После выборов в президенты США Мелания очень несчастна. Она тоскует по прежней жизни и совсем не хочет переезжать в Белый дом. Даже сыну Бэррону трудно вытащить ее из квартиры, чтобы погулять", – заявил стилист американскому изданию US Weekly.Ранее первая леди Соединенных Штатов вызвала ажиотаж среди пользователей социальных сетей своим внешним видом во время инаугурации своего мужа 20 января в Вашингтоне. Они обратили внимание, что на некоторых фотографиях и видеозаписях Меланья, несмотря на то, что пытается улыбаться и демонстрировать радость за своего мужа, на самом деле выглядит очень грустной и унылой.

На некоторых из них первая леди сидит с опущенными вниз глазами, будто бы демонстрируя свою печаль и полное отсутствие радости. На других она улыбается лишь тогда, когда на нее смотрит муж. Кроме того, некоторые из фотографий демонстрируют будто бы отчужденность между супругами. Кроме насмешек пользователей соцсетей, Меланья Трамп подверглась откровенной травле в ряде западных СМИ. Так, британская газета Daily Mail опубликовала материал, в котором
сообщалось, что в 90-е годы она оказывала интимные услуги. Первая леди Америки подала в суд
на издание и журналиста, после чего статью удалили, а причастные к ней
сотрудники принесли извинения.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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вчера, 22:45
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Депутаты нижней палаты парламента работают над повышением качества законопроектной работы. В том числе акцент делается на том, чтобы изменения, вносимые в разного рода кодексы, носили точечный характер. Об этом заявил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, Таким образом парламентарий прокомментировал слова премьер-министра Дмитрия Медведева о том, что порядок изменения законов должен быть более консервативным, чем сейчас...»

вчера, 21:46
Грабители с топорами напали на салон связи в Москве

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Трамп нашел замену сбежавшему советнику

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вчера, 21:45
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Минобороны России опубликовало на своем YouTube-канале видеоролик с полетами сверхманевренных истребителей Су-35С. На кадрах можно наблюдать взлет, посадку и элементы пилотажа...»

вчера, 21:14
Почему Трамп изменил свою позицию по Крыму

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вчера, 20:46
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