Донбасс нанес Киеву сокрушительный удар

1 марта 2017, среда, 17:59 – ИА СОЧИ-24



Донбасс нанес Киеву сокрушительный удар

Национализация предприятий в Донбассе нанесла Киеву сокрушительный экономический удар. Так эксперты комментируют введение внешнего управления украинскими компаниями в ДНР и ЛНР.Шаги руководства Донецкой и Луганской народных республик – не"отжим", а вынужденная мера, как и заявили ранее в Кремле. Этипредприятия сегодня остро нуждаются в кооперации с Россией, подчеркнул заместительдиректора Института стран СНГ Игорь Шишкин."Если изначально вопрос национализации украинскихпредприятий власти ЛНР и ДНР не поднимали, пытаясь добиться мирныхдоговоренностей, то после введения Киевом блокады Донбасса ситуация резкоизменилась. Остановились градообразующие предприятия, миллионы украинцевлишились заработка. Украинские власти просто не оставили выборасамопровозглашенным республикам", – заявил политолог в интервью изданию"Экономика сегодня".Шишкин отметил, что вопрос отъема"прихватизированных" предприятий Донбасса у захвативших их в 1990-е олигархов звучал с момента народного восстания в Луганске и Донецке в 2014году. По словам эксперта, внешнее управление и взятие под контроль не изменитуже заключенных договоренностей с поставщиками и покупателями. Просто потокидоходов будут перенаправлены из карманов олигархата в бюджеты непризнанныхреспублик. По мнению эксперта, национализацией республики Донбассананесли Киеву мощный удар – в первую очередь финансовый. Однако без помощиРоссии комбинатам, заводам и фабрикам первое время все равно не обойтись.По данным политолога Сергея Маркова, продукция предприятийпойдет в Россию. Ранее пресс-секретарь президента России заявил, что в Кремлесчитают некорректным называть национализацию предприятий в самопровозглашенных ДНР и ЛНР "отжимом". По словам Дмитрия Пескова, отторгнутые Киевомобласти попадают в еще более тяжелое положение, оказавшись в условиях полнойблокады со стороны "экстремистских элементов". Поэтому можно понятьдействия, которые предпринимаются руководством этих регионов. "Речь идет ожизни нескольких миллионов людей, поэтому, безусловно, людям надовыживать", – подчеркнул Песков.Эксперты подчеркивают, что на предприятиях сохраняютсядиректора и топ-менеджмент. И даже если прежние владельцы их отзовут, в рядахуправленцев найдется достойная замена. При этом производимая на предприятияхДонбасса продукция высококонкурентна и имеет постоянных покупателей за рубежом.Приближенные к украинской власти олигархи на днях объявили, что экспортнаявыручка от заводов и фабрик на территориях ДНР и ЛНР составляет ежегодно 5миллиардов долларов.

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