|1 марта, среда
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Донбасс посадил Киев на голодный паек
1 марта 2017, среда, 12:16 – ИА СОЧИ-24
Внешнее управление украинскими предприятиями введено с 00
часов 1 марта. А предупреждение прозвучало несколькими днями ранее. Главы ДНР и
ЛНР – Александр Захарченко и Игорь Плотницкий – заявили, что заводы перейдут под
контроль республик, также Донбасс полностью прекратит поставки топлива на
Украину. Как отмечалось, "для поставок угля нет ни возможности, ни схемы
оплаты".В руководстве непризнанной республики уверены, что переход предприятий под контроль ДНР принесет
пользу. В частности, это позволит
расширить внешнеторговые связи республики. "Безусловно, предстоит большая
работа всех профильных министерств и ведомств республики. Но у нас уже
существует отработанный механизм взаимодействия для решения таких
вопросов", – заявил журналистам исполняющий обязанности министра промышленности и торговли
ДНР Алексей Грановский."Несмотря на трудности с политическим признанием
республики, наши предприятия довольно успешно сотрудничают со странами ближнего
и дальнего зарубежья. По сути, наши производители начали процесс ухода от
украинских рынков сбыта в пользу других стран уже более двух лет назад", —
цитирует Грановского РИА Новости. Он добавил, что сейчас ДНР экспортирует более
50 групп товаров. Захарченко и Плотницкий в своем заявлении отмечали, что
власти намерены перестроить работу предприятий и ориентировать их на российский
рынок, а также на другие страны.Власти Луганской народной республики назначили временную
администрацию на трех предприятиях украинского бизнесмена Рената Ахметова. Речь
идет о ПАО "Краснодонуголь", ООО "ДТЭК Ровенькиантрацит" и
ООО "ДТЭК Свердловантрацит". Куратором будет ЗАО "Внешторгсервис". Окончание срока ультиматума для Киева в ДНР отметили иллюминацией.
На стадионе "Донбасс Арена" впервые за три года включили освещение. Александр
Захарченко назвал это первым признаком победы.В конце января группа бывших участников военной операции в
Донбассе, в числе которых – и депутаты Верховной рады Украины,
заблокировала железнодорожное сообщение с Донбассом. Активисты объявили, что
любая торговля с самопровозглашенными республиками незаконна. Блокада
привела к перебоям с поставками антрацита, из-за чего власти Украины были
вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.Несмотря на известия об ответных шагах Донбасса, организаторы
торговой блокады заявили, что прекращать акцию не намерены. Напротив, в их
планах – "расширить географию". Глава ДНР тем временем прокомментировал информацию о
перехвате его телефонных разговоров, запись которых появилась в интернете. СБУ
заявила, что Захарченко обсуждал с представителем администрации ДНР Дмитрием
Трапезниковым выгоду товарной блокады для Донбасса. Как заявил журналисту Life.ru руководитель
республики, эта информация не секретная. А украинцам пора привыкать к его
голосу.
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
|Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru
|Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
|2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна.
| «СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.