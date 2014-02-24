Донбасс посадил Киев на голодный паек



Помощница Трампа оправдалась за свою позу в Белом доме сегодня, 15:01 Советник главы американского государства Келлиэнн Конуэй оправдалась за свое поведение во время состоявшейся 27 февраля в Белом доме встрече Дональда Трампа с лидерами африканской студенческой общины. По ее словам, у нее не было желания проявлять неуважение к кому-либо...»

Россия стала главным инвестором Украины сегодня, 14:58 Иностранные инвесторы вложили в украинскую экономику 4,4 миллиарда долларов прямых инвестиций – это на 17% больше показателя за 2015 год. Неожиданно для многих, основным иностранным инвестором "нэзалэжной" в 2016 году оказалась Россия...»

Как лаборантка Даля Грибаускайте стала президентом сегодня, 14:46 Далю Грибаускайте засыпали поздравлениями. Большая часть восторженных посланий в честь 61-го дня рождения литовского президента – от украинцев и их лидера Порошенко. Оно и понятно, ведь Литва с Украиной – самые близкие партнеры, особенно в деле нападок на Россию. Почему же так не любит все русское некогда ревностная коммунистка Даля?..»

Калифорния уходит под землю сегодня, 14:45 Долина Сан-Хоакин в северной части Калифорнии стремительно опускается под землю. Причиной тому стала мощная выкачка грунтовых вод в южных штатах...»



Россиянам предложили выживать на 46 рублей в день сегодня, 14:44 Эксперты рассказали подробнее о том, как будет функционировать система продовольственных карточек, разработанная для малоимущих граждан. Так, например, на эти средства можно будет купить только продукты питания, а не сигареты или водку...»

Почему Европа игнорирует расследование трагедии в Одессе сегодня, 14:31 Европарламент со скрипом пытается установить правду о трагических событиях в Одессе. Очередные слушания на тему "Трагедии в Киеве и Одессе три года спустя: где результаты расследований?" прошли в штаб-квартире Европарламента в Брюсселе...»

Чубайс ждет травли на ток-шоу Соловьева сегодня, 14:14 Глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс заявил, что вскоре вновь может оказаться "виновником всех бед" по версии некоторых российских телевизионных журналистов. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook...»

В Испании выбрали "секс-царя" сегодня, 14:01 В правительстве Испании ввели должность так называемого "секс-короля" – человека, ответственного за повышение рождаемости в стране. Теперь эти обязанности будет выполнять сенатор Эдельмира Баррейра...»