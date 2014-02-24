Донбасс поставил ультиматум вероломному Киеву

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики готовы национализировать работающие на территории Донбасса украинские предприятия и прекратить поставки угля на Украину, если Киев не снимет торговую блокаду региона. С соответствующим заявлением выступили главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий. Как сообщили лидеры самопровозглашенных республик, Киев должен прекратить любые действия, препятствующие торгово-экономическим отношениям Донецка и Луганска с территорией Украины. "Мы вынуждены объявить, что, если до 00:00 среды (1 марта 2017 года. – Прим. ред.) блокада не будет снята, мы введем внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих в ДНР и ЛНР. Мы перестанем поставлять уголь на Украину", – говорится в их совместном заявлении.Захарченко и Плотницкий отметили, что Донбасс намерен перестроить производственные процессы в республиках, переориентировав экспорт с украинского рынка на другие страны, прежде всего Россию. "Многие предприятия были вынуждены остановить работу в результате преступных действий киевской власти", – пояснили они причины такого решения. Ранее представители националистических сил в нарушение минских соглашений устроили торгово-экономическую блокаду Донбасса, протестуя против покупки Киевом угля у ДНР и ЛНР. По их словам, украинский президент Петр Порошенко и его окружение ведут торговлю с врагом в условиях продолжающегося на фронте кровопролития, что совершенно неприемлемо.На этом фоне глава Минэнерго Украины Игорь Масалик заявил, что единственной альтернативой ресурсам из Донбасса может быть поставка угля из России. При этом он отметил, что страна в ближайшее время может столкнуться с нехваткой энергетических мощностей для покрытия своих потребностей. Из-за начавшегося весной 2014 года конфликта в Донбассе Украина потеряла доступ к большинству угольных шахт, которые остались на территориях самопровозглашенных республик. Киев получил лишь предприятия, которые добывают нерентабельные газовые угли.
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Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики готовы национализировать работающие на территории Донбасса украинские предприятия и прекратить поставки угля на Украину, если Киев не снимет торговую блокаду региона. С соответствующим заявлением выступили главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий...»
Немногочисленные украинцы, уехавшие три года назад из Крыма, с чувством стыда отметили накануне так называемый "день крымского сопротивления". Сегодня они вспоминают, в том числе и том, как большинство украинских силовиков изменили присяге и перешли на сторону России...»
Новую начальницу в столичном отделе полиции "Северный" полковника Светлану Журавлеву прозвали "боярыней" за ее страсть к дорогой жизни. Журавлева приобрела во время одного из шопингов духи стоимостью 50 тысяч рублей...»
Депутат Верховной рады Украины Андрей Денисенко потребовал отсадить от него в зале заседаний Надежду Савченко. По словам парламентария, это необходимо для создания между ними "охранно-санитарной зоны"...»
Глава Министерства финансов России Антон Силуанов раскрыл некоторые подробности выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) для граждан. По словам чиновника, их выпуск планируется в апреле, а минимальное вложение составит 30 тысяч рублей...»
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики готовы национализировать работающие на территории Донбасса украинские предприятия и прекратить поставки угля на Украину, если Киев не снимет торговую блокаду региона. С соответствующим заявлением выступили главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий...»