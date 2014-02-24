|3 марта, пятница
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Дроздов разоблачил танцующих индюшек
3 марта 2017, пятница, 16:30 – ИА СОЧИ-24
Странное поведение птиц сложно объяснить с точки зрения логики. Ролик
снял очевидец ритуального танца. Видео обрело большую популярность в Сети.Известный телеведущий, просмотрев
запись, отнесся к загадочному явлению скептически. Дроздов посчитал, что видео
является фейком. "Это
постановочные кадры, в природе так быть не может. Их кто-то натренировал,
научил", – цитирует орнитолога Life.ru.Чтобы выяснить причину
странного поведения птиц, западные СМИ опросили ученых. Коллега Дроздова из США
Скотт Гарднер согласен с ним в том, что "придумать" такое действо индюшки не
могли. По его мнению, это произошло случайно. Он заявил, что индейки не
отличаются умом и даже не могут понять, что преследуют друг друга по кругу. Эксперт по изучению птиц в Гарварде Ирен
Пепперберг заявила, что индюшки в дикой природе нередко ходят
вокруг скал или деревьев, поэтому
ничего удивительного в видео нет. В свою очередь, биолог из
Калифорнийского университета Алан Кракауэр считает, что индейки нарочно сгруппировались
возле хищника, чтобы показать ему свою силу и единство.Сам автор видеоролика признался,
что это самая сумасшедшая сцена, которую он когда-либо видел в жизни. Он
предположил, что птицы пытаются своим ритуальным танцем дать сбитой автомобилем кошке десятую жизнь.
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
|Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru
|Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
|2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна.
| «СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.