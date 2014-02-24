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Друзья раскрыли подробности расстрела Мирзаева
31 декабря 2016, суббота, 15:16 – ИА СОЧИ-24
Именно в
этот момент и было совершено нападение на скандально известного спортсмена, передает источник журналистов РЕН ТВ. В свою очередь, соседи Расула Мирзаева утверждают, что слышали
какой-то странный шум посреди ночи. По словам одной из соседок, шум был похож на топот ног, а также на драку.
По ее словам шум продолжался недолго.Также появилось первое видео с места
нападения на российского спортсмена. Камера видеонаблюдения запечатлела предполагаемых
преступников. На записи видно, как злоумышленники зашли в подъезд, где
проживает чемпион мира по боевому самбо, а через несколько минут
выбежали оттуда. Данное видео может помочь стражам порядка установить личности стрелявших.Как писали Dni.ru, инцидент произошел в Москве на улице Восточной. Преступники произвели
несколько выстрелов в лицо и избили Мирзаева битой. Боец был доставлен в одну из столичных больниц, где его прооперировали. По факту нападения на чемпиона мира проводится проверка.
Скандальную
известность Мирзаев приобрел 13 августа 2011 года, когда около ночного
клуба "Гараж" ударил 19-летнего студента Ивана Агафонова. Последний при
падении ударился об
асфальт, потерял сознание и был доставлен в больницу. Позже молодой
человек
впал в кому и через несколько дней скончался. На Мирзаева завели уголовное дело. В ноябре 2012 года Мирзаев был признан виновным в причинении
смерти по неосторожности. Его освободили в зале суда, так как он отбыл
наказание в следственном изоляторе. В связи с расследованием Мирзаев был дисквалифицирован Федерацией
самбо России и отстранен от чемпионата
мира по боевому самбо, который состоялся в
Вильнюсе. В настоящее время Расул Мирзаев продолжает выступать в
смешанных единоборствах. За время карьеры получил титул чемпиона России
по MMA в
весе до 60 килограммов. Он является обладателем Кубка мира по
панкратиону, чемпион мира по
боевому самбо и чемпион мира в весовой категории до 65 килограммов по
версии
Fight Nights в рамках турнира "Битва под Москвой – 4".
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