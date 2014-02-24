Друзья раскрыли подробности расстрела Мирзаева

31 декабря 2016, суббота, 15:16 – ИА СОЧИ-24



Друзья раскрыли подробности расстрела Мирзаева

Злоумышленники стреляли в голову российского бойца Расула Мирзаева. Друзья спортсмена рассказали, что он находился дома и вышел встретить некую знакомую.Именно вэтот момент и было совершено нападение на скандально известного спортсмена, передает источник журналистов РЕН ТВ. В свою очередь, соседи Расула Мирзаева утверждают, что слышаликакой-то странный шум посреди ночи. По словам одной из соседок, шум был похож на топот ног, а также на драку.По ее словам шум продолжался недолго.Также появилось первое видео с местанападения на российского спортсмена. Камера видеонаблюдения запечатлела предполагаемыхпреступников. На записи видно, как злоумышленники зашли в подъезд, гдепроживает чемпион мира по боевому самбо, а через несколько минутвыбежали оттуда. Данное видео может помочь стражам порядка установить личности стрелявших.Как писали Dni.ru, инцидент произошел в Москве на улице Восточной. Преступники произвелинесколько выстрелов в лицо и избили Мирзаева битой. Боец был доставлен в одну из столичных больниц, где его прооперировали. По факту нападения на чемпиона мира проводится проверка.Скандальнуюизвестность Мирзаев приобрел 13 августа 2011 года, когда около ночногоклуба "Гараж" ударил 19-летнего студента Ивана Агафонова. Последний припадении ударился обасфальт, потерял сознание и был доставлен в больницу. Позже молодойчеловеквпал в кому и через несколько дней скончался. На Мирзаева завели уголовное дело. В ноябре 2012 года Мирзаев был признан виновным в причинениисмерти по неосторожности. Его освободили в зале суда, так как он отбылнаказание в следственном изоляторе. В связи с расследованием Мирзаев был дисквалифицирован Федерациейсамбо России и отстранен от чемпионатамира по боевому самбо, который состоялся вВильнюсе. В настоящее время Расул Мирзаев продолжает выступать всмешанных единоборствах. За время карьеры получил титул чемпиона Россиипо MMA ввесе до 60 килограммов. Он является обладателем Кубка мира попанкратиону, чемпион мира побоевому самбо и чемпион мира в весовой категории до 65 килограммов поверсииFight Nights в рамках турнира "Битва под Москвой – 4".

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