Друзья Семенова повторили вечер изнасилования Шурыгиной

21 марта 2017, вторник, 16:31 – ИА СОЧИ-24



Друзья Семенова повторили вечер изнасилования Шурыгиной

Друзья 21-летнего Сергея Семенова из Ульяновска, осужденного на три года колонии общего режима за изнасилование 16-летней Дианы Шурыгиной, провели реконструкцию роковой вечеринки. Они арендовали коттедж, в котором было совершено преступление, чтобы провести собственное расследование.Проверив толщину стен спальни,в которой находились Сергей и Диана, ребята сделали вывод, что в коттеджехорошая слышимость. Так что если бы девушка кричала, ее бы услышали остальные гости вечеринки.Затем молодые люди расположились в гостиной, чтобы показать, как развивалисьсобытия вечера, когда они отмечали день рождения общего друга. Одна из приглашенныхрассказала и продемонстрировала, что было после того, как Сергей Семеноввышел от Дианы."Он вышел изкомнаты, его спросили, где был, он ответил, что с Дианой. Потом пришла Диана,села неподалеку от Сергея, она была без крови на лице, очень пьяная, почтиспала", – цитирует гостью вечеринки Life.ru. Идею собственного расследования пореконструкции событий предложил ребятам специалист по лжи и языку жестов ИльяАнищенко."Когдая увидел поведение Дианы Шурыгиной, по ее манере говорить, по жестам и движениямя сразу понял, что она врет. Я решил помочь Сергею Семенову и использовать свойпрофессиональный опыт и навыки, чтобы разоблачить Диану Шурыгину", – заявилАнищенко. Он встретился с родными и друзьями Сергея и присоединился красследованию.В своюочередь одноклассница рассказала о детстве Дианы Шурыгиной. Оказалось, чтодевочка никогда не была популярна у сверстников, часто гуляла с ребятамипостарше, передает телеканал "360".При этом мальчиков в компании Дианы всегда было больше. "В школеона была замкнута, одевалась, как все, ее никогда не встречалиродители после школы, я вообще никогда не видела ее родителей",– рассказала девушка.Напомним, ДианаШурыгина прославилась после программы "Пусть говорят" на Первом канале,где рассказала, что ее изнасиловали. Девушке было посвящено пять выпусковток-шоу. Вскоре ей стали поступать предложения об участии в различныхпроектах.

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