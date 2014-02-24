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Друзья Семенова повторили вечер изнасилования Шурыгиной
21 марта 2017, вторник, 16:31 – ИА СОЧИ-24
Проверив толщину стен спальни,
в которой находились Сергей и Диана, ребята сделали вывод, что в коттедже
хорошая слышимость. Так что если бы девушка кричала, ее бы услышали остальные гости вечеринки.
Затем молодые люди расположились в гостиной, чтобы показать, как развивались
события вечера, когда они отмечали день рождения общего друга. Одна из приглашенных
рассказала и продемонстрировала, что было после того, как Сергей Семенов
вышел от Дианы.
"Он вышел из
комнаты, его спросили, где был, он ответил, что с Дианой. Потом пришла Диана,
села неподалеку от Сергея, она была без крови на лице, очень пьяная, почти
спала", – цитирует гостью вечеринки Life.ru. Идею собственного расследования по
реконструкции событий предложил ребятам специалист по лжи и языку жестов Илья
Анищенко.
"Когда
я увидел поведение Дианы Шурыгиной, по ее манере говорить, по жестам и движениям
я сразу понял, что она врет. Я решил помочь Сергею Семенову и использовать свой
профессиональный опыт и навыки, чтобы разоблачить Диану Шурыгину", – заявил
Анищенко. Он встретился с родными и друзьями Сергея и присоединился к
расследованию.В свою
очередь одноклассница рассказала о детстве Дианы Шурыгиной. Оказалось, что
девочка никогда не была популярна у сверстников, часто гуляла с ребятами
постарше, передает телеканал "360".
При этом мальчиков в компании Дианы всегда было больше. "В школе
она была замкнута, одевалась, как все, ее никогда не встречали
родители после школы, я вообще никогда не видела ее родителей",
– рассказала девушка.Напомним, Диана
Шурыгина прославилась после программы "Пусть говорят" на Первом канале,
где рассказала, что ее изнасиловали. Девушке было посвящено пять выпусков
ток-шоу. Вскоре ей стали поступать предложения об участии в различных
проектах.
Источник:
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