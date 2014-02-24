Дуня Смирнова о жизни с Чубайсом под ковром

Сценарист и режиссер Авдотья Смирнова связала себя узами брака с Анатолием Чубайсом пять лет назад. В честь деревянного юбилея свадьбы она написала стихотворение. Четверостишье, посвященное совместной жизни с мужем, Дуня Смирнова назвала просто "Годовщина свадьбы". В четырех коротких строчках ей удалось вспомнить и перечислить основные вехи отношений с Анатолием Чубайсом.То телевизор, то статья,То уголовка, то погром -Пять лет счастливого житья.Пять лет с Чубайсом под ковром. Друзья и знакомые поспешили поздравить счастливую пару и пообещали им долгое и счастливое совместное будущее. А их пару сравнили с героями сериала "Карточный домик" Фрэнком и Клэр Андервуд, с Нео и Тринити из "Матрицы", Пьером и Наташей из "Войны и мира" и даже с вполне реальными Бонни и Клайдом.Напомним, что свадьба Авдотьи Смирновой и Анатолия Чубайса состоялась в январе 2012 года. "Мы с Дуней Смирновой действительно поженились. Свадьбу не устраивали, а просто тихо отметили вдвоем. Большое спасибо всем, кто нас поздравил. Надеемся жить в любви и согласии. Чего искренне и вам всем желаем", – написал по этому поводу глава "Роснано".Для Чубайса это стал третий брак, для его жены – второй. Авдотья Смирнова рассказала, на что ей пришлось пойти ради мужа. Так. она переехала из Санкт-Петербурга в Москву, что привело к более редким встречам с сыном. "Я должна считаться с мужем, семейная жизнь – это всегда определенные компромиссы, вы должны идти друг другу навстречу. Я привыкла допоздна засиживаться и болтать с друзьями, а муж встает в семь утра", – рассказывала она.
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Первый день работы XVI съезда "Единой России" прошел на дискуссионных площадках. Обсуждали народный контроль за чиновниками в регионах, повышение темпов роста экономики, эффективность российской власти. В дискуссиях, наравне с единороссами, участвовали и члены правительства. За процессом наблюдали корреспонденты издания Dni.Ru...»
Заместитель главы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин выступил с предложением, которое в перспективе может облегчить молодым семьям выплату ипотеки. На эту цель, если его инициатива найдет отклик, можно будет тратить материнский капитал. Причем речь идет не о единовременной выплате, а о погашении ежемесячных взносов...»
Реальные пенсии в России будут снижаться на протяжении ближайших трех лет, предупредил глава Министерства труда Максим Топилин. Подобные показатели связаны с отменой индексации выплат для работающих пенсионеров...»
В полицию Всеволжского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что с охраняемой парковки отеля "Петроспорт" в деревне Янино был угнан автомобиль Rolls-Royce Wraith 2015 года выпуска стоимостью в 25 миллионов рублей, передает 47news.ru..»
В СМИ появилась информация о том, что из-за падения пассажира на рельсы на станции Московского метрополитена "Проспект мира" Кольцевой линии интервалы движения поездов против часовой стрелки были увеличены..»
Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22МЗ Воздушно-космических сил России вылетели с российской территории и нанесли удары по объектам, принадлежащим запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство" в сирийской провинции Дейр-эз-Зор..»
Внимание всей Америки и значительной части мира 20 января было сосредоточено на Дональде Трампе, официально вступающем в должность 45-го президента США, а также его близких. Не обошлось и без моментов, которые остались непонятыми для очевидцев...»