Два экскаватора за 10 миллионов подожгли на востоке Москвы
12 января 2017, четверг, 10:13 – ИА СОЧИ-24
Два экскаватора за 10 миллионов подожгли на востоке Москвы
Злоумышленник поджег два экскаватора Hitachi на аллее Первой Маевки на востоке Москвы и скрылся, передает Life.ru. Ущерб оценивается в 10,2 миллиона рублей. С заявлением в полицию обратился заместитель генерального директора одной из столичных строительных компаний. По факту произошедшего возбуждено дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Ведется поиск преступника.
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Бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил оказался автором доклада о якобы собранном Москвой компромате на Дональда Трампа. Как выяснили СМИ, ныне он возглавляет фирму, специализирующуюся на сборе информации...»
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин выступил в защиту бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Он обратился в суд с просьбой облегчить условия домашнего ареста для бывшего чиновника...»
Сенат США проголосовал за отмену Obamaсare. Система здравоохранения, введенная уходящим президентом Бараком Обамой, себя не оправдала. Такого мнения придерживается 51 сенатор, с ними не согласны 48 человек...»