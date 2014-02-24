Два московских банка лишились лицензии

Центральный банк России лишил лицензии две столичные кредитные организации – коммерческий банк "НКБ" (527 место в банковской системе страны) и Банк на Красных воротах (БНКВ, 275 место в банковской системе страны). Пресс-служба государственного регулятора отмечает, что банк "НКБ" не соблюдал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Банк на Красных воротах, в свою очередь, проводил высокорискованную кредитную политику, и отзыв у него лицензии связан с предупреждением банкротства организации. Оба банка являются участниками системы страхования вкладов, их клиенты могут рассчитывать на возмещение потерянных средств в установленном законом размере.
Межведомственная комиссия по расследованию обстоятельств крушения Ту-154 над Черным морем рассматривает около семи версий произошедшего. По словам экспертов, до получения данных с бортовых самописцев вариантов было в два раза больше...»
Парфюмерно-косметический рынок России столкнулся с неожиданными трудностями. Продажи бытовой химии и парфюмерии могут остановиться из-за введенного после трагедии в Иркутске запрета на торговлю непищевой продукцией с содержанием спирта свыше 25%...»
Представители одного из дошкольных учреждений подмосковного Королева обратились в правоохранительные органы с сообщением, что их пятилетний воспитанник на протяжении недели не посещает детский сад, говорится в сообщении пресс-службы главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области..»
Совет депутатов московского района Рязанский обратился к мэру Сергею Собянину с просьбой не менять планы по строительству Северо-Восточной хорды. Новая магистраль должна соединить перегруженное шоссе Энтузиастов и МКАД...»
Межведомственная комиссия по расследованию обстоятельств крушения Ту-154 над Черным морем рассматривает около семи версий произошедшего. По словам экспертов, до получения данных с бортовых самописцев вариантов было в два раза больше...»
Парфюмерно-косметический рынок России столкнулся с неожиданными трудностями. Продажи бытовой химии и парфюмерии могут остановиться из-за введенного после трагедии в Иркутске запрета на торговлю непищевой продукцией с содержанием спирта свыше 25%...»
Представители одного из дошкольных учреждений подмосковного Королева обратились в правоохранительные органы с сообщением, что их пятилетний воспитанник на протяжении недели не посещает детский сад, говорится в сообщении пресс-службы главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области..»
Совет депутатов московского района Рязанский обратился к мэру Сергею Собянину с просьбой не менять планы по строительству Северо-Восточной хорды. Новая магистраль должна соединить перегруженное шоссе Энтузиастов и МКАД...»