Двойник Алины Кабаевой: Папа не выдержал и ушел

Молодая гимнастка Юлия Востругина, которая удивительным образом похожа на Алину Кабаеву, рассказала о тяжелом пути к успеху. Оказывается, отец оставил юное дарование из-за трудностей, связанных со спортом. Спортсменку Юлию Востругину часто спрашивают, не является ли она родственницей известной гимнастки Алины Кабаевой. Удивительное сходство стало толчком к развитию юного дарования: сегодня она ведет собственный блог и обучает детей азам гимнастики.Тем не менее, достичь такого успеха Востругиной удалось не сразу. Так, у нее была мечта попасть в национальную команду и выступить перед тренером Ириной Винер, но из этого ничего не вышло. "Все очень хорошо, но мы тебя взять не можем", – такой был вердикт", – рассказала спортсменка. По ее словам, сложности, связанные со гимнастикой, повлияли и на ее семью. "Ради спортивной карьеры мы с семьей пошли на многое: переезжали из города в город, тратили кучу денег. Папа не выдержал и ушел от нас с мамой", – цитирует Востругину "Стархит". Теперь же на блог юной спортсменки подписаны 20 тысяч человек. "Моя цель – научить малышей и помочь им совершить первые шаги в спорте. Я, как Алиночка, стану делать добрые дела безвозмездно!" – рассказала двойник Кабаевой.
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Новую начальницу в столичном отделе полиции "Северный" полковника Светлану Журавлеву прозвали "боярыней" за ее страсть к дорогой жизни. Журавлева приобрела во время одного из шопингов духи стоимостью 50 тысяч рублей...»
Депутат Верховной рады Украины Андрей Денисенко потребовал отсадить от него в зале заседаний Надежду Савченко. По словам парламентария, это необходимо для создания между ними "охранно-санитарной зоны"...»
Глава Министерства финансов России Антон Силуанов раскрыл некоторые подробности выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) для граждан. По словам чиновника, их выпуск планируется в апреле, а минимальное вложение составит 30 тысяч рублей...»
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики готовы национализировать работающие на территории Донбасса украинские предприятия и прекратить поставки угля на Украину, если Киев не снимет торговую блокаду региона. С соответствующим заявлением выступили главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий...»