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"Двойники" Кадырова вымогали деньги у бизнесмена

18 января 2017, среда, 20:46 – ИА СОЧИ-24

"Двойники" Кадырова вымогали деньги у бизнесмена
"Двойники" Кадырова вымогали деньги у бизнесмена
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о "вопиющем" случае вымогательства денег у сургутского бизнесмена. По словам политика, двое мошенников имитировали его голос в телефонном разговоре с предпринимателем.
"В полицию обратился предприниматель Зубайр Зайнадиев, проживающий и работающий в Сургуте. Он заявил, что кто-то звонит ему от моего имени и требует, чтобы отдал свою машину и деньги в региональный общественный фонд (РОФ) имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова", – написал чеченский лидер в социальной сети Instagram.По словам Рамзана Кадырова, злоумышленниками оказались уроженцы Азамат-юрта Гудермесского района Чечни Зелимхан Хасимиков и Саид Геримсултанов. После задержания мошенники заявили, что хотели "просто пошутить" над бизнесменом."Когда люди далеко от дома творят зло, то они думают, что содеянное останется безнаказанным, но, такое мнение ошибочно. Считаю этот случай вопиющим", – прокомментировал поступок чеченцев Рамзан Кадыров. Он отметил, что РОФ не только не просит денег, но и помогает тысячам людей в разных странах мира.Между тем глава Чечни заявил, что самозванцы регистрируются под его именем в Periscope и других социальных сетях. Мошенники обманывают людей, распространяя "противоречивую информацию", передает газета "Известия". "Злоумышленники пытались опорочить репутацию РОФ и рода Кадыровых, но это у них не получилось, потому, что люди знают, как мы относимся к своему народу, к чести и совести", – заключил глава Чечни. При этом он привел перечень своих настоящих страниц в социальных сетях. Напомним, комик Михаил Галустян во время юбилейного концерта КВН
выступил с пародией на Кадырова 27 ноября. Чеченский лидер не смог посетить мероприятие по "делам службы", однако написал в микроблоге, что от души посмеялся, посмотрев представление. Позднее в Сети появилась видеозапись совместной репетиции актера и главы Чечни.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 20:46
"Двойники" Кадырова вымогали деньги у бизнесмена

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