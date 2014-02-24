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Двухлетний москвич получил сотрясение после нападения таксиста
26 января 2017, четверг, 15:58 – ИА СОЧИ-24
Москвичка вызвала автомобиль через сервис "Яндекс.Такси", чтобы
отправиться со своим ребенком и пожилой мамой в поликлинику. За ними подъехал
автомобиль KIA.
"Как
выяснили сотрудники полиции, 24-летняя гражданка с двухлетним ребенком,
находясь на 1-й ул. Машиностроения, вызвала такси до ул. Воронцовская", – сообщает
Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных
органах. Во время посадки мальчика поставили
ногами на заднее сиденье.
Таксист, уроженец Средней Азии, посчитал, что ребенок
испачкал обивку автомобиля и в конце поездки грубо потребовал, чтобы его мать
вытерла кресло. "Я ответила, что мы уже все вытерли, сами
сев на это место. Тем более, что у ребенка были чистые сапоги – мы его выносили
из дома на руках", – цитирует маму малыша Диор Исмаилову Life.ru.
После этого, по словам женщины, мужчина бросился на нее,
схватив за шею и оттолкнув. За нее вступилась пожилая мама с ребенком на руках.
Досталось и ей: таксист ударил женщину, после чего она упала на землю, выронив
малыша. Ребенок стукнулся головой об асфальт и потерял сознание. А водитель как
ни в чем не бывало уехал.
Малыша госпитализировали, при осмотре врачи поставили ему диагноз "черепно-мозговая травма и сотрясение мозга". В настоящее время мальчик уже находится дома. Его мама, с которой столь грубо обошелся таксист, находится на третьем месяце беременности. Она сказала, что переживает за состояние своего будущего ребенка и готовится к обследованию.Диор Исмаилова обратилась в полицию. Водителя-хама задержали по горячим следам. Правоохранители проводят
необходимую проверку и рассматривают возможность возбуждения дела в отношении хулигана.
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