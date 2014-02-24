Дыра на Солнце вызвала необычную магнитную бурю

24 марта 2017, пятница, 09:43 – ИА СОЧИ-24



Дыра на Солнце вызвала необычную магнитную бурю

Ученые зафиксировали на Земле необычную магнитную бурю. По словам специалистов. это явление имеет небольшую интенсивность и не несет угрозы здоровью людей.Как рассказал руководитель Центра космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова РАН (ИЗМИРАН) Сергей Гайдаш, магнитную бурю вызвала корональная дыра на Солнце, а не вспышки, как это обычно бывает. При этом ученый успокоил россиян, подчеркнув, что это явление имеет небольшую интенсивность, а потому никак серьезно не скажется на самочувствии людей, пишет ФАН. По словам Гайдаша, магнитная буря должна завершится уже 24 марта, когда Земля и корональная дыра на поверхности Солнца разойдутся с общей прямой. Однако в ближайшее время, 29 и 30 марта, эта явление может вновь повториться из-за другой корональной дыры. Отметим, магнитная буря – это возмущение геомагнитного поля Земли, которое продолжается от нескольких часов, до нескольких дней. Обычно такие явления происходят в результате солнечной активности, когда солнечный ветер вступает во взаимодействие с геомагнитным полем нашей планеты. Внешне магнитная буря незаметна, однако как правило она существенно влияет на окружающий мир. Так, например, это явление может вызывать у некоторых людей головные боли, слабость, головокружение.

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