Джо Байден тайно наказал "русских хакеров"

6 января 2017, пятница, 11:45 – ИА СОЧИ-24



Джо Байден тайно наказал "русских хакеров"

США ответили на якобы совершенные Россией хакерские атаки, в том числе тайными операциями. Об этом заявил вице-президент Джозеф Байден, не уточнив, в чем именно заключались действия Вашингтона.По словам Байдена, ответ "русским хакерам" состоял из двух частей – санкции и некие тайные действия. "Некоторые из предпринятых нами мер в отношении России станут известны общественности, остальные – нет. Но мы сделали и то, и другое", – сказал он в эфире телекомпании PBS.Вице-президент отметил, что у Вашингтона имеются доказательства того, что Москва предпринимала шаги с целью повлиять на исход выборов в США. "Нет доказательств того, что Россия в действительности манипулировала кабинами для голосования или списками избирателей. Но есть четкие свидетельства того, что она в действительности занималась деятельностью, призванной постараться повлиять на исход выборов", – заявил Байден. По его версии, Кремль стремился "дискредитировать избирательный процесс в США" и предпринял попытку навредить Хиллари Клинтон. Однако, как и ранее никаких доказательств Джо Байден не привел.Между тем, по данным CNN, спецслужбы США установили посредников из России, которые якобы передали Wikileaks украденные письма Национального комитета Демократической партии. Об этом говорится в докладе, который был передан президенту США Бараку Обаме 5 января.Ранее сообщалось, что американская разведка возложила ответственность за кибератаки на сервер демократов на высшее руководство России. Выводы разведывательного сообщества США основаны на "масштабе и важности целей атаки".Москва опровергла эти обвинения. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж также заявил, что сайт не имеет никакого отношения к Кремлю и не получал данных от российского правительства.

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