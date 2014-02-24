Джордж Буш-старший попал в реанимацию

Состояние Джорджа Буша-старшего начало стремительно ухудшаться. Врачи приняли решение перевести бывшего президента США в реанимацию. Госпитализирована была и жена политика: она пожаловалась на усталость и кашель.Врачи диагностировали у Буша пневмонию, передает Reuters. Его состояние оценивается как стабильное.
Минздрав России разработал проект стратегии здорового образа жизни (ЗОЖ) до 2025 года. В числе прочего в нем предлагается введение запрета на продажу алкоголя гражданам моложе 21 года, тогда как сейчас запрет действует для лиц до 18 лет...»
Стражи порядка обнаружили Mercedes, на котором преступники скрылись после расстрела бизнесмена Леонида Нувахова на Шмитовском проезде в центре Москвы. Автомобиль был брошен в одном из дворов на территории Северо-Западного округа столицы...»
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о "вопиющем" случае вымогательства денег у сургутского бизнесмена. По словам политика, двое мошенников имитировали его голос в телефонном разговоре с предпринимателем...»
Полицейские установили, что мужчина, на которого было совершено покушение в центре столицы, на Шмитовском проезде, занимается предпринимательством и является владельцем нескольких торговых компаний...»
Минздрав России разработал проект стратегии здорового образа жизни (ЗОЖ) до 2025 года. В числе прочего в нем предлагается введение запрета на продажу алкоголя гражданам моложе 21 года, тогда как сейчас запрет действует для лиц до 18 лет...»
Стражи порядка обнаружили Mercedes, на котором преступники скрылись после расстрела бизнесмена Леонида Нувахова на Шмитовском проезде в центре Москвы. Автомобиль был брошен в одном из дворов на территории Северо-Западного округа столицы...»
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о "вопиющем" случае вымогательства денег у сургутского бизнесмена. По словам политика, двое мошенников имитировали его голос в телефонном разговоре с предпринимателем...»
Полицейские установили, что мужчина, на которого было совершено покушение в центре столицы, на Шмитовском проезде, занимается предпринимательством и является владельцем нескольких торговых компаний...»