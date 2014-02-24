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"Единая Россия" дала старт новым партийным проектам

7 февраля 2017, вторник, 18:00 – ИА СОЧИ-24

"Единая Россия" дала старт новым партийным проектам
"Единая Россия" дала старт новым партийным проектам
Президиум Генерального совета "Единой России" принял решение о продолжении 19 масштабных партийных проектов, а также начале реализации шести новых. По словам секретаря Генерального совета партии Сергея Неверова, многие из ранее намеченных проектов уже успешно реализованы.
По его словам, партии иногда приходится вносить корректировки в реализуемые проекты. "Бывает так, что появляется целесообразность объединить несколько проектов, поскольку реализация одного из них, порой, что называется, "цепляет" за собой реализацию второго", – сказал Неверов. При этом секретарь Генсовета "Единой России" отметил, что в рамках этой работы партия смогла решить ряд самых актуальных вопросов. В качестве примера он привел программу "Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов", с помощью которой за десять лет было реконструировано более 600 спортивных объектов во многих регионах страны. Кроме того, Неверов подчеркнул, что партпроекты являются прекрасным инструментом для реализации наказов граждан. "Так, мы запускаем партийные проекты по созданию комфортной городской среды, ремонту домов культуры. Это крайне востребованные инициативы, мы все знаем, в каком порой плачевном состоянии находятся некоторые ДК (дома культуры. – Прим. ред.), в которых ремонт не проводился с момента постройки", – сказал парламентарий. В свою очередь заместитель секретаря Генсовета партии Ольга Баталина отметила, что реализуемые в настоящий момент проекты "Единой России" отныне будут нацелены на реализацию предвыборной программы партии. Будут реализовываться такие партийные проекты, как "Достойный труд", "Единая страна – доступная среда", "Историческая память", "Качество жизни (Здоровье)" и множество других.Ранее президиум Генсовета "Единой России" утвердил дату проведения праймериз по отбору партийных кандидатов на сентябрьские выборы в региональные органы исполнительной власти. Как сообщается, предварительное голосование пройдет 28 мая.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Россия или Евросоюз: по какому пути пойдет Молдавия

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сегодня, 08:14
ПВО Москвы приведены в полную боеготовность

Защищающие Москву подразделения противовоздушной обороны Воздушно-космических сил приведены в высшую степень боеготовности..»

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