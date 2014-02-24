"Единая Россия" начинает подготовку к осенним выборам

31 января 2017, вторник, 12:45 – ИА СОЧИ-24



"Единая Россия" начинает подготовку к осенним выборам

В Центральном исполкоме "Единой России" состоялось совещание с представителями тех регионов, где в сентябре этого года будут избирать высших должностных лиц, а также пройдут выборы в региональные парламенты и городские законодательные собрания. На этом фоне главной темой совещания стали кандидатуры, которые будет выдвигать партия на предстоящем голосовании.По словам секретаря Генерального совета "Единой России" Сергея Неверова, партия обладает богатым и во многом уникальным опытом проведения предварительного голосования накануне думских выборов. "И, несомненно, этот институт необходимо развивать, он доказал свою эффективность", – сказал он. Такой же тактики "Единая Россия" собирается придерживаться и на предстоящих региональных выборах. Тем не менее, пока дата предстоящего голосования неизвестна. Как ожидается, она будет названа на заседании президиума Генерального совета партии, который состоится седьмого февраля. Именно на этом мероприятии будет дан официальный старт предварительному голосованию-2017. Что касается избрания высших должностных лиц в регионах, то в "Единой России" решили как можно больше привлекать к процессу представителей местных и первичных отделений.В России 10 сентября 2017 года пройдет Единый день голосования, который ознаменуется выборными кампаниями различного уровня, в том избранием числе глав субъектов и региональных органов законодательной власти.

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