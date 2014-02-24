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"Единая Россия" открывает двери в большую политику
29 марта 2017, среда, 17:01 – СОЧИ-24
"Единая Россия" открывает двери в большую политику
не только для членов партии, но для всех людей, пользующихся доверием и
уважением в обществе, и самое главное – желающих улучшить жизнь людей в
регионах, отметил Бурматов.
Он сообщил, что более половины участников предварительного
голосования – представители сферы образования, врачи, предприниматели и подчеркнул,
что такая доля людей, накопивших значимый профессиональный и жизненный опыт в
важнейших для людей сферах, свидетельствует о высоком качественном потенциале
будущего состава органов власти, в которые они будут избираться.
"В числе
зарегистрировавшихся участников есть лидеры НКО. Мы считаем, что большее
вовлечение общественных лидеров в публичную политику усилит результативность их
работы в рамках выбранного направления и будет способствовать развитию
некоммерческого сектора в целом", – сказал политик.
Доля действующих депутатов и представителей органов
муниципальной власти составила около трети от общей численности
зарегистрировавшихся участников. Бурматов отметил, что участие в
предварительном голосовании опытных политиков свидетельствует о доверии к самой
процедуре, с одной стороны, и о том, что представители власти готовы честно
конкурировать с "новыми лицами" за поддержку людей – с другой. То есть
предварительное голосование способствует эволюции политической системы на всех
уровнях.
Напомним, что прием
заявок для кандидатов на участие в предварительном голосовании "Единой России"
будет проходить до 27 апреля включительно. Единый день предварительного
голосования назначен на 28 мая в тех регионах, в которых 10 сентября
запланированы муниципальные выборы."Единая Россия" -
единственная политическая сила, которая практикует раннее знакомство
избирателей со своими кандидатами, презентуя их на открытых и полуоткрытых
площадках еще за несколько месяцев до начала выборной кампании. Первые
праймериз "Единая Россия" провела еще в 2007 году.
Источник:
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