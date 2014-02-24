"Единая Россия" открывает двери в большую политику

29 марта 2017, среда, 17:01 – СОЧИ-24



"Единая Россия" открывает двери в большую политику

Для участия в предварительном голосовании партии "Единая Россия" зарегистрировалось более тысячи человек, из них около 40% являются беспартийными. Как сказал руководитель ЦИК партии Владимир Бурматов, эти цифры отражают дух и смысл предварительного голосования."Единая Россия" открывает двери в большую политикуне только для членов партии, но для всех людей, пользующихся доверием иуважением в обществе, и самое главное – желающих улучшить жизнь людей врегионах, отметил Бурматов.Он сообщил, что более половины участников предварительногоголосования – представители сферы образования, врачи, предприниматели и подчеркнул,что такая доля людей, накопивших значимый профессиональный и жизненный опыт вважнейших для людей сферах, свидетельствует о высоком качественном потенциалебудущего состава органов власти, в которые они будут избираться."В числезарегистрировавшихся участников есть лидеры НКО. Мы считаем, что большеевовлечение общественных лидеров в публичную политику усилит результативность ихработы в рамках выбранного направления и будет способствовать развитиюнекоммерческого сектора в целом", – сказал политик.Доля действующих депутатов и представителей органовмуниципальной власти составила около трети от общей численностизарегистрировавшихся участников. Бурматов отметил, что участие впредварительном голосовании опытных политиков свидетельствует о доверии к самойпроцедуре, с одной стороны, и о том, что представители власти готовы честноконкурировать с "новыми лицами" за поддержку людей – с другой. То естьпредварительное голосование способствует эволюции политической системы на всехуровнях.Напомним, что приемзаявок для кандидатов на участие в предварительном голосовании "Единой России"будет проходить до 27 апреля включительно. Единый день предварительногоголосования назначен на 28 мая в тех регионах, в которых 10 сентябрязапланированы муниципальные выборы."Единая Россия" -единственная политическая сила, которая практикует раннее знакомствоизбирателей со своими кандидатами, презентуя их на открытых и полуоткрытыхплощадках еще за несколько месяцев до начала выборной кампании. Первыепраймериз "Единая Россия" провела еще в 2007 году.

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