"Единая Россия" продолжает перезагрузку

14 марта 2017, вторник, 18:15 – ИА СОЧИ-24



"Единая Россия" продолжает перезагрузку

Президиум генерального совета "Единой России" принял решение провести 11 апреля семинар по проектной деятельности. Кроме того, на заседании были утверждены руководители общественных советов и координаторов партийных проектов.Говоря о предстоящем семинаре, депутат Госдумы, заместительсекретаря Генерального совета партии Ольга Баталина подчеркнула, что "ЕдинаяРоссия" продолжает перезагрузку и развитие проектной работы. "24федеральных партийных проекта, которые были ранее утверждены, запущены и началисвою деятельность. Были утверждены координаторы партийных проектов, на региональномуровне произошло серьезное кадровое обновление среди тех, кто раньше занималсяпроектной деятельностью", – сказала Баталина.Парламентарий добавила, что на особом контроле у партиинаходятся проекты, которые предполагают, в том числе, и бюджетную поддержку. Речьидет о ремонте и реконструкции театров и местных домов культуры, благоустройстведворовых территорий, мест массового отдыха в малых городах, спортивных залов всельских школах. Известно, что проект "Безопасные дороги" возглавил депутат СергейБидонько, проект "Локомотивы роста" – заместитель председателя думского комитетапо экономической политике и предпринимательству Денис Кравченко.На семинар 11 апреля единороссы ждут не только представителей региональныхотделений партии, но и экспертов и специалистов региональных исполкомов,которые заняты в проектной работе.Возглавить общественный совет проекта "Здоровое будущее" предложеноректору Первого Московского государственного медицинского университета имени СеченоваПетру Глыбочко, проект "Историческая память" – Сергею Нарышкину, продолжитьработу над проектом "Экология России" Сергею Чемезову, проект "Детский спорт" возглавитВячеслав Фетисов.Как сообщил вице-спикер Госдумы, секретарь Генеральногосовета "Единой России" СергейНеверов, также решено провести 23 марта в Москве семинар для руководителей общественныхприемных председателя партии.

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