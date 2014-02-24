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"Единая Россия" продолжает перезагрузку
14 марта 2017, вторник, 18:15 – ИА СОЧИ-24
Говоря о предстоящем семинаре, депутат Госдумы, заместитель
секретаря Генерального совета партии Ольга Баталина подчеркнула, что "Единая
Россия" продолжает перезагрузку и развитие проектной работы. "24
федеральных партийных проекта, которые были ранее утверждены, запущены и начали
свою деятельность. Были утверждены координаторы партийных проектов, на региональном
уровне произошло серьезное кадровое обновление среди тех, кто раньше занимался
проектной деятельностью", – сказала Баталина.Парламентарий добавила, что на особом контроле у партии
находятся проекты, которые предполагают, в том числе, и бюджетную поддержку. Речь
идет о ремонте и реконструкции театров и местных домов культуры, благоустройстве
дворовых территорий, мест массового отдыха в малых городах, спортивных залов в
сельских школах. Известно, что проект "Безопасные дороги" возглавил депутат Сергей
Бидонько, проект "Локомотивы роста" – заместитель председателя думского комитета
по экономической политике и предпринимательству Денис Кравченко.На семинар 11 апреля единороссы ждут не только представителей региональных
отделений партии, но и экспертов и специалистов региональных исполкомов,
которые заняты в проектной работе.
Возглавить общественный совет проекта "Здоровое будущее" предложено
ректору Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова
Петру Глыбочко, проект "Историческая память" – Сергею Нарышкину, продолжить
работу над проектом "Экология России" Сергею Чемезову, проект "Детский спорт" возглавит
Вячеслав Фетисов.
Как сообщил вице-спикер Госдумы, секретарь Генерального
совета "Единой России" Сергей
Неверов, также решено провести 23 марта в Москве семинар для руководителей общественных
приемных председателя партии.
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