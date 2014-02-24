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"Единая Россия" продолжает перезагрузку

14 марта 2017, вторник, 18:15 – ИА СОЧИ-24

"Единая Россия" продолжает перезагрузку
"Единая Россия" продолжает перезагрузку
Президиум генерального совета "Единой России" принял решение провести 11 апреля семинар по проектной деятельности. Кроме того, на заседании были утверждены руководители общественных советов и координаторов партийных проектов.
Говоря о предстоящем семинаре, депутат Госдумы, заместитель
секретаря Генерального совета партии Ольга Баталина подчеркнула, что "Единая
Россия" продолжает перезагрузку и развитие проектной работы. "24
федеральных партийных проекта, которые были ранее утверждены, запущены и начали
свою деятельность. Были утверждены координаторы партийных проектов, на региональном
уровне произошло серьезное кадровое обновление среди тех, кто раньше занимался
проектной деятельностью", – сказала Баталина.Парламентарий добавила, что на особом контроле у партии
находятся проекты, которые предполагают, в том числе, и бюджетную поддержку. Речь
идет о ремонте и реконструкции театров и местных домов культуры, благоустройстве
дворовых территорий, мест массового отдыха в малых городах, спортивных залов в
сельских школах. Известно, что проект "Безопасные дороги" возглавил депутат Сергей
Бидонько, проект "Локомотивы роста" – заместитель председателя думского комитета
по экономической политике и предпринимательству Денис Кравченко.На семинар 11 апреля единороссы ждут не только представителей региональных
отделений партии, но и экспертов и специалистов региональных исполкомов,
которые заняты в проектной работе.
Возглавить общественный совет проекта "Здоровое будущее" предложено
ректору Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова
Петру Глыбочко, проект "Историческая память" – Сергею Нарышкину, продолжить
работу над проектом "Экология России" Сергею Чемезову, проект "Детский спорт" возглавит
Вячеслав Фетисов.

Как сообщил вице-спикер Госдумы, секретарь Генерального
совета "Единой России"  Сергей
Неверов, также решено провести 23 марта в Москве семинар для руководителей общественных
приемных председателя партии.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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В Варшаве у здания МИД прогремел взрыв

В Варшаве у въезда в подземную парковку неподалеку от здания министерства иностранных дел Польши взорвался автомобиль..»

вчера, 21:46
Навальный мечтает о новом митинге в Москве

Российский оппозиционер Алексей Навальный хочет провести в Москве митинг против коррупции..»

вчера, 21:28
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На востоке столицы двое неизвестных в масках ограбили на ювелирный магазин..»

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вчера, 21:13
При столкновении маршрутки и фуры пострадали пассажиры

В Мытищинском районе Подмосковья столкнулись большегруз MAN и маршрутка..»

вчера, 20:59
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