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"Единая Россия" усилит контроль за капремонтом
21 января 2017, суббота, 15:43 – ИА СОЧИ-24
Как отметил депутат, такая работа ведется давно и помогает
найти проблемные точки в сфере ЖКХ. "Теперь необходимо максимально
распространить этот опыт и на сферу капитального ремонта многоквартирных домов,
– подчеркнул Качкаев. – Сегодня люди делают отчисления в фонд капитального
ремонта. Будет правильно, если жильцы будут следить за ходом этих работ не
только по их завершении, но и во время проведения".
Также единороссы намерены заняться доработкой региональных
законов о системе капремонта и развитием кредитования, сообщил первый зампред
думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин. Он рассказал,
что обозначенная в программе партии правовая база нацелена на защиту интересов
жильцов многоквартирных домов, и, в первую очередь, социально незащищенных
категорий граждан.
"Предусмотрено предоставление компенсаций на уплату взносов
на капитальный ремонт гражданам с низкими доходами. Также приняты законодательные
нормы, защищающие от инфляции средства граждан, накапливаемые в целях
проведения капремонта", – сообщил Сидякин, добавив, что к банкам, где
размещаются средства граждан, предусмотрены повышенные требования.Также в партии хотят провести "донастройку законодательства
по отдельным вопросам функционирования региональных систем капитального
ремонта". Напомним, в первый день работы съезда "Единой России" делегаты
работали на семи дискуссионных площадках. В рамках них партийцы подвили
основные итоги реализации своей предвыборной программы и обсуждали задачи на
2017 год.
Источник:
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