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"Единая Россия" выберет темы для дебатов на праймериз
4 апреля 2017, вторник, 18:29 – СОЧИ-24
Дебаты стартуют 8 апреля и завершатся 21 мая. Региональные
оргкомитеты будут в постоянном режиме отслеживать результаты пользовательского
голосования и с их учетом определять темы для предстоящих дебатов. Как отметил
заместитель секретаря Генсовета "Единой России", депутат Госдумы Евгений
Ревенко, партия считает важным спросить у жителей регионов, по каким вопросам
они хотели бы услышать позицию кандидатов в первую очередь.
"Люди должны сформировать свое отношение к кандидатам,
четко понимать, как они ориентируются в тех проблемах, которые волнуют жителей
региона, что предлагают для их решения", – сказал парламентарий.
По словам Ревенко, неправильно ограничивать выбор или
навязывать какие-то вопросы для обсуждения. "Жители регионов должны
получить подробные ответы на те вопросы, которые их реально волнуют. От этого
напрямую зависит количество избирателей, которые примут участие в
предварительном голосовании, а это в свою очередь повлияет на качество отбора
кандидатов, которых партия выдвинет на выборы", – отметил замсекретаря
Генсовета "Единой России".
Предложения, набравшие наибольшее количество голосов, будут
включены в перечень тем, по которым пройдут дебаты кандидатов. Прием заявок для
кандидатов на участие в предварительном голосовании "Единой России" будет
проходить до 27 апреля включительно.
Единый день предварительного голосования "Единой России"
состоится 28 мая в тех регионах, в которых 10 сентября запланированы выборы в
региональные парламенты и городские думы административных центров.
Накануне, 3 апреля "Единая Россия" запустила в
выборных регионах горячие линии для желающих принять участие в предварительном
голосовании по отбору кандидатов в органы государственной власти и местного
самоуправления. Потенциальные кандидаты и избиратели смогут задать вопросы о
процедуре предварительного голосования, получить консультацию и уточнить адрес
своего избирательного участка.
Для участия в предварительном голосовании "Единой
России" зарегистрировались более тысячи человек, из них около 40% являются
беспартийными. Более половины участников – представители сферы образования,
врачи и предприниматели. В числе зарегистрировавшихся есть и лидеры НКО.
"Единая Россия" – единственная политическая сила,
которая практикует раннее знакомство избирателей с кандидатами, презентуя их на
открытых и полуоткрытых площадках за несколько месяцев до начала выборной
кампании. Первые праймериз партия провела в 2007 году.
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
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