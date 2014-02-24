"Единая Россия" выберет темы для дебатов на праймериз

4 апреля 2017, вторник, 18:29 – СОЧИ-24



"Единая Россия" выберет темы для дебатов на праймериз

"Единая Россия" выберет темы для дебатов на предстоящих праймериз с помощью голосования в социальных сетях. Уже сейчас отдать свой голос за понравившуюся тему можно на страничках групп региональных отделений партии в Facebook и ВКонтакте.Дебаты стартуют 8 апреля и завершатся 21 мая. Региональныеоргкомитеты будут в постоянном режиме отслеживать результаты пользовательскогоголосования и с их учетом определять темы для предстоящих дебатов. Как отметилзаместитель секретаря Генсовета "Единой России", депутат Госдумы ЕвгенийРевенко, партия считает важным спросить у жителей регионов, по каким вопросамони хотели бы услышать позицию кандидатов в первую очередь."Люди должны сформировать свое отношение к кандидатам,четко понимать, как они ориентируются в тех проблемах, которые волнуют жителейрегиона, что предлагают для их решения", – сказал парламентарий.По словам Ревенко, неправильно ограничивать выбор илинавязывать какие-то вопросы для обсуждения. "Жители регионов должныполучить подробные ответы на те вопросы, которые их реально волнуют. От этогонапрямую зависит количество избирателей, которые примут участие впредварительном голосовании, а это в свою очередь повлияет на качество отборакандидатов, которых партия выдвинет на выборы", – отметил замсекретаряГенсовета "Единой России".Предложения, набравшие наибольшее количество голосов, будутвключены в перечень тем, по которым пройдут дебаты кандидатов. Прием заявок длякандидатов на участие в предварительном голосовании "Единой России" будетпроходить до 27 апреля включительно.Единый день предварительного голосования "Единой России"состоится 28 мая в тех регионах, в которых 10 сентября запланированы выборы врегиональные парламенты и городские думы административных центров.Накануне, 3 апреля "Единая Россия" запустила ввыборных регионах горячие линии для желающих принять участие в предварительномголосовании по отбору кандидатов в органы государственной власти и местногосамоуправления. Потенциальные кандидаты и избиратели смогут задать вопросы опроцедуре предварительного голосования, получить консультацию и уточнить адрессвоего избирательного участка.Для участия в предварительном голосовании "ЕдинойРоссии" зарегистрировались более тысячи человек, из них около 40% являютсябеспартийными. Более половины участников – представители сферы образования,врачи и предприниматели. В числе зарегистрировавшихся есть и лидеры НКО."Единая Россия" – единственная политическая сила,которая практикует раннее знакомство избирателей с кандидатами, презентуя их наоткрытых и полуоткрытых площадках за несколько месяцев до начала выборнойкампании. Первые праймериз партия провела в 2007 году.

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