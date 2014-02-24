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Единороссы определились с партийными праймериз

9 марта 2017, четверг, 17:01 – ИА СОЧИ-24

Единороссы определились с партийными праймериз
Единороссы определились с партийными праймериз
Партия "Единая России" приступает к отбору кандидатов для предстоящих осенью выборов. К старту процесса подготовки к внутрипартийному голосованию единороссы запустят обновленный сайт внутрипартийных выборов. Для проведения праймериз будет изготовлено 3,7 миллиона бюллетеней.
В "Единой России" рассказали о том, как идет подготовка к
предварительному голосованию, которое состоится 28 мая. Как рассказал замсекретаря
Генерального совета "Единой России", депутат Госдумы Виктор Селиверстов, бюллетени
для предварительного голосования имеют несколько степеней защиты. До 5 апреля будут
определены места голосования и опубликован их список. 12 апреля станут известны
составы счетных комиссий."По предварительным подсчетам, всего в работе счетных
комиссий будет задействовано более 8,5 тысячи человек, рассказал Селиверстов. -
Уже сейчас начинают заключаться с ними договоры. Порядок формирования
участковых счетных комиссий в целом аналогичен прошлому году".В партии отметили, что помещения для голосования,
по-прежнему, будут располагаться в привычных для избирателей местах голосования.
Всего, по словам Законодателя, будет работать порядка двух тысяч участков.
"Голосование по-прежнему будет рейтинговым", – сказал он.Специально к дню предварительного голосования "Единая
Россия" запускает обновленный сайт, посвященный праймериз. С 13 марта по адресу
pg.er.ru будет размещаться вся информация, касающаяся предстоящего предварительного
голосования. Как рассказал центрального исполкома партии Владимир Бурматов, в
обществе есть запрос на получение полной информации о проведении
предварительного голосования.
"Люди обращаются за консультациями и многие, в том числе
журналисты, отмечают, что есть потребность в едином информационном ресурсе,
которым в прошлом году выступал сайт предварительного голосования, – отметил
Бурматов. – Есть запрос как со стороны СМИ, так и самих участников, на то,
чтобы сайт снова начал свою работу".Как рассказали в партии, дизайн сайта практически не
изменится, тогда как техническая составляющая обновится существенно. На портале
можно узнать, в каких регионах и населенных пунктах проводятся предварительные
выборы, узнать новости о праймериз и получить другую информацию. Кроме того, на
сайте у каждого участника выборов будет свой личный кабинет. "Он сможет дать дополнительную информацию о себе, разместить
фото и видео, различные документы, сможет публиковать собственные новости о
проведенных встречах и мероприятиях, в которых принимал участие. Это все будет
отображаться на персональной странице участника, что позволит ему более полно
раскрыться перед своими потенциальными избирателями", – сказал глава исполкома "ЕР".
По словам замсекретаря Генсовета партии Евгения Ревенко, одним из главных условий участия в предварительных выборах остается участие в дебатах. Они будут проходить по субботам и воскресеньям, начиная с 8 апреля по 21 мая."Всего определено восемь тем для дебатов, но это не значит, что все они будут отработаны. Здесь регионы и сами могут определять, какие из них брать", – сказал парламентарий, Он подчеркнул, что каждый кандидат должен принять участие не менее, чем в двух встречах с оппонентами.
Как и в прошлом году, на сайте будут транслироваться дебаты
претендентов на участие в выборах от партии. Согласно правилам проведения
предварительного голосования, на подведение итогов голосования отводится два
дня. Таким образом, имена победителей партийного голосования станут известны 30
мая.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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В банке на севере Москвы устроили стрельбу

Неизвестный открыл огонь в отделение банка, расположенного в проезде Черепановых на севере Москвы, передает Life.ru..»

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сегодня, 18:29
Родственники Трампа нашлись в России

Житель Калужской области Владислав Морозов заявил, что является дальним родственником президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает издание "Калужский перекресток"...»

сегодня, 18:15
Болельщики ЦСКА жестоко избили ребенка

В одну из столичных больниц с многочисленными ушибами и подозрением на перелом ребра был доставлен 12-летний мальчик, передает "РЕН ТВ"..»

сегодня, 18:14
Выборы в России сделают более прозрачными

Подать заявку на голосование на выборах можно будет через интернет. Как сообщил глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, изменения в закон о выборах, обсуждаемые в парламенте, будут касаться, в том числе, и открепительных талонов...»

сегодня, 17:46
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