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Единороссы определились с партийными праймериз
9 марта 2017, четверг, 17:01 – ИА СОЧИ-24
В "Единой России" рассказали о том, как идет подготовка к
предварительному голосованию, которое состоится 28 мая. Как рассказал замсекретаря
Генерального совета "Единой России", депутат Госдумы Виктор Селиверстов, бюллетени
для предварительного голосования имеют несколько степеней защиты. До 5 апреля будут
определены места голосования и опубликован их список. 12 апреля станут известны
составы счетных комиссий."По предварительным подсчетам, всего в работе счетных
комиссий будет задействовано более 8,5 тысячи человек, рассказал Селиверстов. -
Уже сейчас начинают заключаться с ними договоры. Порядок формирования
участковых счетных комиссий в целом аналогичен прошлому году".В партии отметили, что помещения для голосования,
по-прежнему, будут располагаться в привычных для избирателей местах голосования.
Всего, по словам Законодателя, будет работать порядка двух тысяч участков.
"Голосование по-прежнему будет рейтинговым", – сказал он.Специально к дню предварительного голосования "Единая
Россия" запускает обновленный сайт, посвященный праймериз. С 13 марта по адресу
pg.er.ru будет размещаться вся информация, касающаяся предстоящего предварительного
голосования. Как рассказал центрального исполкома партии Владимир Бурматов, в
обществе есть запрос на получение полной информации о проведении
предварительного голосования.
"Люди обращаются за консультациями и многие, в том числе
журналисты, отмечают, что есть потребность в едином информационном ресурсе,
которым в прошлом году выступал сайт предварительного голосования, – отметил
Бурматов. – Есть запрос как со стороны СМИ, так и самих участников, на то,
чтобы сайт снова начал свою работу".Как рассказали в партии, дизайн сайта практически не
изменится, тогда как техническая составляющая обновится существенно. На портале
можно узнать, в каких регионах и населенных пунктах проводятся предварительные
выборы, узнать новости о праймериз и получить другую информацию. Кроме того, на
сайте у каждого участника выборов будет свой личный кабинет. "Он сможет дать дополнительную информацию о себе, разместить
фото и видео, различные документы, сможет публиковать собственные новости о
проведенных встречах и мероприятиях, в которых принимал участие. Это все будет
отображаться на персональной странице участника, что позволит ему более полно
раскрыться перед своими потенциальными избирателями", – сказал глава исполкома "ЕР".
По словам замсекретаря Генсовета партии Евгения Ревенко, одним из главных условий участия в предварительных выборах остается участие в дебатах. Они будут проходить по субботам и воскресеньям, начиная с 8 апреля по 21 мая."Всего определено восемь тем для дебатов, но это не значит, что все они будут отработаны. Здесь регионы и сами могут определять, какие из них брать", – сказал парламентарий, Он подчеркнул, что каждый кандидат должен принять участие не менее, чем в двух встречах с оппонентами.
Как и в прошлом году, на сайте будут транслироваться дебаты
претендентов на участие в выборах от партии. Согласно правилам проведения
предварительного голосования, на подведение итогов голосования отводится два
дня. Таким образом, имена победителей партийного голосования станут известны 30
мая.
Источник:
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