Единороссы определились с партийными праймериз

9 марта 2017, четверг, 17:01 – ИА СОЧИ-24



Единороссы определились с партийными праймериз

Партия "Единая России" приступает к отбору кандидатов для предстоящих осенью выборов. К старту процесса подготовки к внутрипартийному голосованию единороссы запустят обновленный сайт внутрипартийных выборов. Для проведения праймериз будет изготовлено 3,7 миллиона бюллетеней.В "Единой России" рассказали о том, как идет подготовка кпредварительному голосованию, которое состоится 28 мая. Как рассказал замсекретаряГенерального совета "Единой России", депутат Госдумы Виктор Селиверстов, бюллетенидля предварительного голосования имеют несколько степеней защиты. До 5 апреля будутопределены места голосования и опубликован их список. 12 апреля станут известнысоставы счетных комиссий."По предварительным подсчетам, всего в работе счетныхкомиссий будет задействовано более 8,5 тысячи человек, рассказал Селиверстов. -Уже сейчас начинают заключаться с ними договоры. Порядок формированияучастковых счетных комиссий в целом аналогичен прошлому году".В партии отметили, что помещения для голосования,по-прежнему, будут располагаться в привычных для избирателей местах голосования.Всего, по словам Законодателя, будет работать порядка двух тысяч участков."Голосование по-прежнему будет рейтинговым", – сказал он.Специально к дню предварительного голосования "ЕдинаяРоссия" запускает обновленный сайт, посвященный праймериз. С 13 марта по адресуpg.er.ru будет размещаться вся информация, касающаяся предстоящего предварительногоголосования. Как рассказал центрального исполкома партии Владимир Бурматов, вобществе есть запрос на получение полной информации о проведениипредварительного голосования."Люди обращаются за консультациями и многие, в том числежурналисты, отмечают, что есть потребность в едином информационном ресурсе,которым в прошлом году выступал сайт предварительного голосования, – отметилБурматов. – Есть запрос как со стороны СМИ, так и самих участников, на то,чтобы сайт снова начал свою работу".Как рассказали в партии, дизайн сайта практически неизменится, тогда как техническая составляющая обновится существенно. На порталеможно узнать, в каких регионах и населенных пунктах проводятся предварительныевыборы, узнать новости о праймериз и получить другую информацию. Кроме того, насайте у каждого участника выборов будет свой личный кабинет. "Он сможет дать дополнительную информацию о себе, разместитьфото и видео, различные документы, сможет публиковать собственные новости опроведенных встречах и мероприятиях, в которых принимал участие. Это все будетотображаться на персональной странице участника, что позволит ему более полнораскрыться перед своими потенциальными избирателями", – сказал глава исполкома "ЕР".По словам замсекретаря Генсовета партии Евгения Ревенко, одним из главных условий участия в предварительных выборах остается участие в дебатах. Они будут проходить по субботам и воскресеньям, начиная с 8 апреля по 21 мая."Всего определено восемь тем для дебатов, но это не значит, что все они будут отработаны. Здесь регионы и сами могут определять, какие из них брать", – сказал парламентарий, Он подчеркнул, что каждый кандидат должен принять участие не менее, чем в двух встречах с оппонентами.Как и в прошлом году, на сайте будут транслироваться дебатыпретендентов на участие в выборах от партии. Согласно правилам проведенияпредварительного голосования, на подведение итогов голосования отводится двадня. Таким образом, имена победителей партийного голосования станут известны 30мая.

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