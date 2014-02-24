Единороссы отправятся в регионы

14 марта 2017, вторник, 19:45 – ИА СОЧИ-24



Единороссы отправятся в регионы

27 марта начнется очередная региональная неделя работы депутатов Госдумы. Секретарь Генсовета партии "Единая Россия", вице-спикер Думы Сергей Неверов на встрече с депутатами своей фракции сказал, что ждет от них активного участия в разъяснительной работе с гражданами о процедуре предварительного голосования.По словам Неверова, парламентарии должны активно привлекатьлюдей, доносить до них суть, чтобы они пришли и определили своего кандидата, посути рекламировать предварительное голосование. "Вы имеете сами опытучастия в открытом предварительном голосовании и можете поделиться опытом,можете помочь кому-то принять решение участвовать в процедуре в качествекандидатов. Так что прошу активно включиться в эту работу", – заявилвице-спикер.Сам формат работ во время региональной недели - проведение встреч, приемов граждан - позволяет оперативно реагировать на самыенасущные проблемы, которые волнуют людей. Так, именно по итогам работы с 27февраля по 5 марта 2017 года, за счет активного включения в нее региональныхотделений, партийным проектом "Школа грамотного потребителя" в пятидесяти одномрегионе России был проведен федеральный мониторинг "Изменение платы на общедомовыенужды".Неверов отметил, что сейчас платежи на эти цели ограниченынормативами. Однако это оказалось невыгодно для тех домовладений, где былиустановлены общедомовые приборы учета, сверялись показания счетчиков всехжильцов и проведены другие мероприятия по повышению энергоэффективности.Получилось, что плату за общедомовые нужды стали начислять не по приборамучета, а по нормативам."По итогам нашей общей работы мы вышли на законопроект,который был внесен 2 марта и поддержан представителями других фракций. Этимдокументом устанавливается приоритет показаний коллективных приборов учета надрегиональными нормативами потребляемых энергоресурсов. Потребляешь меньше -значит, платишь меньше", – заключил Неверов.После окончания региональной недели, 11 апреля единороссы проведут семинар по проектной деятельности. Сейчас на особом контроле у партиинаходятся проекты, которые предполагают, в том числе, и бюджетную поддержку. Речьидет о ремонте и реконструкции театров и местных домов культуры, благоустройстведворовых территорий, мест массового отдыха в малых городах, спортивных залов всельских школах.

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