Эфир американского телевидения прервало "тро-ло-ло" (видео)

Авторы программы The Late Show на телеканале CBS "прервали" передачу эфиром российского телеканала RT ("Russia Today") с известной композицией советского певца Эдуарда Хиля. Таким образом юмористическая передача недавний технический сбой на телеканале C-SPAN, эфир которого прервала трансляция RT, что впоследствии трактовалось некоторыми СМИ как очередная хакерская атака со стороны России.В эфире передачи The Late Show ведущий Стивен Кольбер напомнил тот инцидент, отметив, что многие в США опасаются, что без русских хакеров дело не обошлось. "К счастью, меня заверили, что сигнал CBS защищен и Россия никак не сможет…" – после этих слов шоу программа прервалась и на экране появился Эдуард Хиль с популярной песней "Я очень рад, ведь я возвращаюсь домой", более известной как "тро-ло-ло". В США песня также стала довольно популярной, что в дальнейшем привело к появлению в англоязычном сегменте интернета мема "The Trololo Man".

