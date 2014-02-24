Экипаж лайнера Air Berlin доложили о нештатной ситуации на борту
11 января 2017, среда, 11:31 – ИА СОЧИ-24
Экипаж лайнера Air Berlin доложили о нештатной ситуации на борту
Экипаж самолета Bombardier Dash 8 Q400 авиакомпании Air Berlin, выполнявшего рейс AB6479 из Саарбрюккена в Берлин сообщил о чрезвычайной ситуации на борту, следует из данных Flightradar и отслеживающий ситуацию с воздушным транспортом порталов. Что именно произошло в самолета не сообщается, однако уже известно, что лайнеру удалось успешно приземлиться в аэропорту Нюрнберга.
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По поводу решения властей о передаче здания Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ) высказался член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов, ранее бывший депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Он заявил, что с передачей собора РПЦ он будет работать лучше...»